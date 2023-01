La Copa del Rey o nada. El Valencia se juega la temporada a una carta. Para Gennaro Gattuso y para sus jugadores es hoy o nunca. La clasificación para las semifinales de la competición del KO es la última gota de esperanza para una temporada que se ha torcido peligrosamente en LaLiga y que amenaza en hacerse muy larga si el equipo no es capaz de eliminar esta noche al Athletic Club en Mestalla. El Valencia, en caída libre a tres puntos del descenso a segunda división y a ocho de la séptima plaza, está obligado a aferrarse a la Copa para mantener vivas sus opciones europeas y seguir aspirando a hacer algo grande esta temporada. También para reforzar mentalmente a una joven plantilla a la que le puede la presión y, de paso, darle una alegría a un valencianismo cansado de decepciones por culpa de la gestión de la propiedad. El equipo y Mestalla se merecen una noche mágica. Y desgraciadamente no hay más caminos que la Copa. Vía Liga es imposible como ha quedado demostrado en la primera vuelta del campeonato. Uno año más, el Valencia de Meriton se lo juega todo a la Copa.

La Copa se ha convertido en la única tabla de salvación del equipo durante las últimas temporada post-Marcelino. La triste realidad del Valencia de Peter Lim es que a 38 jornadas no puede competir deportiva y económicamente contra los equipos de arriba de la tabla. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, pero también Betis, Real Sociedad o Villarreal. La lista cada vez es más grande. Las cuatro plazas de Champions son inalcanzables y el resto de puestos europeos, visto lo visto, también. El Valencia se la juega un año más a la Copa. Con Albert Celades y Javi Gracia salió cruz. Con José Bordalás el año pasado salió cara a pesar de la cruel derrota en penaltis en la final de La Cartuja. Gattuso sabe que no puede dejar escapar esta oportunidad. Todo lo que no sea ganar será luchar por los «40 puntos» de los que lleva hablando el italiano durante toda la temporada.

La gran baza del Valencia esta noche, más allá de la motivación de clasificarse para unas semifinales, es el cambio de chip. El equipo agradece el cambio de competición. Los últimos partidos han demostrado que cuando el equipo juega sin la ansiedad de verse abajo en LaLiga se suelta y saca su mejor versión futbolística. Se vio en la Supercopa de España contra el Real Madrid y frente al Sporting de Gijón en los octavos de final de la Copa.

Factor Mestalla

El otro gran aliado del equipo será el factor Mestalla. El valencianismo ha comprendido desde el primer día que, independientemente de lo que se está sufriendo en LaLiga, tiene que apoyar a Rino y sus jugadores de principio a fin. La Copa lo merece. Por eso, la afición prepara un ambiente de noche mágica con prácticamente todo el papel vendido y con recibimiento al autobús del equipo en la Avenida de Suecia. El equipo lo necesita y Mestalla va a responder como siempre consciente de que la Copa es la última gota de ilusión que le queda a la temporada. El Valencia se la juega el año a una carta. Y lo hará sin fichajes a 26 de enero. Es la Copa o nada.