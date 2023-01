El valencianista Darío Serra ha cerrado su cesión al Go Ahead Eagles, equipo de la Eredivisie. Darío Serra, habilidoso extremo con contrato hasta 2024 con el Valencia CF (más otro año opcional) ya ha cerrado el acuerdo con el cuadro neerlandés y continuará con su progresión en el extranjero.

Pese a estar todavía en edad juvenil, el jugador ya era habitual en los entrenamientos del filial e incluso fue citado en alguna ocasión por Gattuso para reforzar las sesiones del primer equipo. Ahora bien, de momento no estaba contando con minutos y ante la falta de regularidad ha optado por salir al décimo clasificado de la Eredivisie.

Por el momento, la Academia VCF no ha hecho oficial su salida, aunque el jugador ya ha compartido en sus redes sociales la foto de la firma con su nuevo equipo. "Muy contento y agradecido de poder unirme a este gran club. Gracias a todos los que han hecho posible. Here we go!!", ha escrito el joven de 20 años en sus redes sociales.