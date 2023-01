Miguel Zorío, presidente de la plataforma Marea Valencianista y exvicepresidente de la entidad de Mestalla, emitió un nuevo comunicado enfocado en tres asuntos: primero de todo recalcó que su oferta de 150 millones de euros por las acciones del club sigue vigente, también presentará en fiscalía "una denuncia por los presuntos delitos de falsedad contable cometidos en operaciones de compra y venta de jugadores, por Peter Lim, Jorge Mendes, Anil Murthy, Layhoon Chan y Amadeo Salvo en estos años" y por último siguió instando al Ayuntamiento a "no blanquear a Peter Lim, el peor enemigo del Valencia CF".

Comunicado íntegro:

Tras la penosa derrota de ayer en la Copa del Rey, el ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío quiere animar al valencianismo a que siga con sus protestas hasta conseguir que Peter Lim y su banda nos devuelva el club a los valencianistas: “Peter Lim tiene las condiciones de la nueva oferta con validez desde el pasado 1 de enero de 2023. Voy a mantener mi oferta firme de comprarle sus acciones en el club por 150 millones de euros y de terminar el nuevo estadio de acuerdo a los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de Valencia, y si aún es posible, sin hacer uso del abusivo préstamo de CVC, que le costará al club más de 400 millones de euros. Si el valencianismo quiere, estas acciones después se repartirán entre los socios y accionistas del club”.

“En estos momentos todo el valencianismo debe estar unido y fuerte, y es muy importante que los políticos de la ciudad no prevariquen, aunque su sano objetivo sea simplemente ayudar al club. La normativa española de la ley de contratos del estado es taxativa, y la empresa de Peter Lim no podrá firmar un nuevo convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Valencia ya que Lim ha incumplido la antigua ATE. Peter Lim y Lay Hoon han incumplido al menos tres preceptos del artículo 71 de la LCSP al no formalizar el contrato adjudicado a su favor en los plazos indicados en el artículo 153 de la LCSP por causa imputable a Peter Lim; al incumplir con dolo, culpa o negligencia las cláusulas esenciales de la ATE; y al no indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios causados por sus incumplimientos. Por lo tanto, negociar un nuevo convenio urbanístico con la sociedad dominada por Peter Lim es claramente ilegal, ayudaría a blanquear al experto en paraísos fiscales y la única solución para el Ayuntamiento es asumir su responsabilidad subsidiaria e iniciar el trámite para sustituir al promotor. No hay otra vía que no haga entrar a los participantes en un presunto delito de prevaricación. Hablar de fichas urbanísticas para esconder que detrás está un convenio es manipular la realidad” ha afirmado Miguel Zorío.

Así mismo, Miguel Zorío recuerda que “el Valencia CF no se puede quedar eternamente en el viejo estadio, que tiene una sentencia del Supremo que ahora vuelve a estar vigente y que obligará al derribo parcial del campo; además de que sería indispensable una auditoría arquitectónica que avale la seguridad del estadio antes y después de ese posible derribo"

La semana que viene Miguel Zorío presentará en fiscalía una denuncia por los presuntos delitos de falsedad contable cometidos en operaciones de compra y venta de jugadores, por Peter Lim, Jorge Mendes, Anil Murthy, Layhoon Chan y Amadeo Salvo en estos años: “Al final Peter Lim caerá como Al Capone, por presuntamente falsear los datos contables”.