Sandra Gómez, después de llevar a cabo una reunión con el Valencia sobre todo lo que acontece a las obras del Nuevo Mestalla, salió contenta del encuentro debido a que el club valencianista terminó cediendo y aceptando las condiciones que puso sobre la mesa el Ayuntamiento para la finalización de las obras y la construcción del polideportivo de Benicalap. Dos requisitos que serán obligatorios para el Valencia. El primero, para tramitar, vender y desarrollar todas esas parcelas, al considerar Sandra Gómez que existe una deuda con los vecinos de dicho barrio. Y el segundo, para darle una solución a los terrenos del actual estadio con la obligación de finalizar el que se encuentra detenido en la actualidad.

“La ciudad de València da un paso hacia delante en seguridad, sobre todo en consolidar los derechos urbanísticos y las obligaciones que tenían el club. Las condiciones que habíamos impuesto desde el Ayuntamiento son las que finalmente ha aceptado el club. Básicamente se resumen en dos. En primer lugar, para poder hacer uso de los derechos urbanísticos que tenían en la parcela de nuevo estadio, es decir, tramitar, vender y desarrollar todas esas parcelas, tendrán que cumplir con una obligación que era esencial de acabar o ingresar el dinero del polideportivo. Para nosotros era una cuestión primordial, ya que hay una deuda con todos los vecinos y vecinas de Benicalap desde hace más de una década. Era absolutamente importante que hasta que eso no se cumpliera, no pudieran empezar a trabajar, desarrollar o comercializar los terrenos de nuevo Mestalla. Y, en segundo lugar, una cuestión que es casi el origen del problema o de la cuestión por la que hoy estamos aquí, y es la de finalizar las obras del estadio del nuevo Mestalla, y ahí nosotros pusimos como condición para comercializar y desarrollar lo decir lo que es el futuro barrio que sustituirá al antiguo Mestalla, hemos puesto obviamente como condición que se acaben las obras. Si el Valencia quiere comercializar, como ya se dijo en su día a otra promotora con todos los terrenos del antiguo Mestalla, primero tendrá que acabarla”.

Más allá de las condiciones impuestas, Sandra Gómez no solo salió satisfecha de la reunión, sino que consideró que el paso que dio hacia adelante el club se traduce en seguridad jurídica para todas las partes. Sin embargo, la propia Sandra reconoció que el Valencia presentó un nuevo convenio, pero que no entraron a valorar al preferir analizarlo con detenimiento. “Esas condiciones que impusimos como ciudad son las que finalmente ha aceptado el club. Eso es un paso hacia adelante en la seguridad jurídica de la ciudad y al propio club, que sabe ya perfectamente cuáles son las reglas del juego. También, el diseño de la parcela resultante cuando el viejo estadio no esté. Era importante establecer la edificabilidad, los volúmenes, la distribución de la parcela que sustituirá Mestalla… Con todas esas fichas ya queda la distribución cierta. La ciudad gana seguridad, todas las obligaciones y condiciones son las que se han aceptado y el club ya tiene una hoja de ruta clara. Con respecto al convenio, es cierto que nos han dado un documento en directo, por lo tanto, no podemos valorarlo. No sería serio ni profesional por nuestra parte. Es verdad que hay algunas cuestiones que hemos debatido y que para nosotros son importantes, pero es verdad que tenemos que estudiarlo con mayor detenimiento y en profundidad para hacer una valoración al respecto”.

Por último, Sandra Gómez mandó un mensaje de fuerza por parte del Ayuntamiento, al igual que da importancia a lo que se avanzó durante el encuentro que entablaron en la mañana de hoy viernes. “Si habían pedido una reunión pública, venían con buena voluntad de llegar a un acuerdo, sobre todo, con la primera parte que para nosotros es la más importante, que son las fichas urbanísticas donde finalmente han aceptado las obligaciones que hemos impuesto desde el Ayuntamiento de València. Para nosotros es muy importante que los derechos de los que va a hacer uso y disfrute el Valencia para financiar el polideportivo y acabar las obras del Nuevo Mestalla estuvieran condicionados a cumplir con esas dos obligaciones. Era una cuestión importante para nosotros. De hecho, quiero decir que estas fichas son incluso mucho más garantistas que la ATE porque no establecía el derecho al cumplimiento de una obligación previa. A nivel de ciudad de València ganamos en seguridad jurídica. Pase lo que pase. Yo no soy la interlocutora del máximo accionista del Valencia, ellos tendrán sus planes. Pero lo que sí puedo garantizar es que nunca se podrán hacer uso de los suelos que pone a disposición la ciudad para que el club financie tanto el polideportivo como el nuevo estadio sin que cumplan con esas dos obligaciones previamente. Hasta que no esté el polideportivo y hasta que no esté el estadio no se podrán comercializar los terrenos que pone a disposición la ciudad de València”.