Suenan tambores en la Avenida de Suecia. La afición está harta y se está movilizando de nuevo para salir a la calle a protestar contra Peter Lim y pedir a Meriton Holdings que se marche. La temporada pasada las manifestaciones fueron la principal arma de una masa social muy quemada por la situación que atraviesa el Valencia CF.

Las plataformas de oposición se unieron bajo el lema «Per la dignitat del Valencia, Lim Go Home» el once de diciembre de 2021 congregando a cerca de 17.000 personas y más tarde el valencianismo consiguió la histórica imagen de vaciar Mestalla en el partido contra el Celta de Vigo. Después de unos meses de protestas dentro del estadio, pero los ánimos un poco más apaciguados por el cambio de Junta Directiva -adiós a la erosionada figura de Anil Murthy-, la hinchada blanquinegra no aguanta más y explotó después de la derrota contra el Athletic Club en Copa del Rey que acaba con la única vía de ilusión que le quedaba al curso.

El colectivo Libertad VCF, promotor principal de las últimas acciones de protesta, emitió un comunicado en sus redes sociales que rezaba: «La afición no va a dejar que Lim asesine al Valencia» y que anunciaba una nueva protesta e próximo once de febrero -día que el equipo juega contra el Athletic Club en Liga- con el objetivo de pedirle a Layhoon que solicite a Peter Lim hacer público el cuaderno de venta del paquete accionarial, así como solicitar a los políticos que sus reuniones con Meriton vatan encaminadas a la «recuperación del club».

Desde el colectivo anunciaron más detalles próximamente y diferentes colectivos han empezado a sumarse, como por ejemplo la Peña 18 de Marzo de Madrid, que instó a la Agrupación de Peñas a unirse. La APV, por su parte, comunicará su postura después de plantearlo en junta. También está por ver si colectivos como De Torino a Mestalla, Viachers o Espíritu del 86 se adhieren, mientras que otros como Ciberche o Últimes Vesprades a Mestalla dieron difusión al anuncio de Libertad en sus redes sociales.

Kempes carga contra Lim

Mario Alberto Kempes, volvió a cargar contra Meriton y Peter Lim: «Se sabia que llegaría el día que el problema institucional afectaría no solo a la afición si no que afectaría también al equipo», publicó en su perfil personal. En su texto, El Matador condenó la actitud hacia los jugadores:

«No estoy de acuerdo en lo más mínimo de que se destruyan las instalaciones del club, ni tampoco de que se agreda a los jugadores que aunque son los que representan al Valencia CF dentro de la cancha a ellos también les está afectando el mal manejo del Valencia CF , me duele que mi amado club esté pasando por esta situación tan lamentable, pero un día tenia que llegar», señaló, dirigiendo la culpa y la responsabilidad de la situación a los gestores de la entidad y hablando de los futbolistas como otras víctimas de la gestión de Meriton.

La postura de Kempes hacia Meriton no es nueva, de hecho le costó el puesto de embajador del club por ser sincero a la hora de hablar. En su post de Instagram también recordó que lleva años avisando y pidió unión al valencianismo.