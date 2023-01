El mercado de fichajes continúa abierto y Gennaro Gattuso esperando refuerzos para la plantilla del Valencia CF. La crisis de resultados en la que está sumido el equipo de Mestalla aumenta las necesidades de mejorar el equipo.

El propio Rino ha asegurado en varias ocasiones que "está esperando" desde hace semanas que el club pueda firmar algún fichaje. Sin embargo el mercado de enero vive sus últimos días y todavía no ha habido movimientos en Mestalla.

No obstante los nombres siguen saliendo y el último en ser relacionado con el Valencia CF ha sido el de Saúl Ñíguez. El centrocampista del Atlético de Madrid tendría unas condiciones económicas cuanto menos complicadas para un club muy justo en el Fair Play Financiero.

Gattuso al ser preguntado directamente por el jugador se ha centrado en su equipo y ha echado balones fuera: "Yo no hablo de jugadores que no son de mi plantilla. Es jugador del Atlético y allí está. En este momento la preocupación no es fichar jugadores, sino mejorar nuestra condición física, técnica y táctica. Necesitamos un jugador con experiencia, valor... todo esto"

No obstante Ñíguez en caso de poder hacerse, consumiría todo el margen económico -cobra 9 millones anuales, la mitad son 4,5, más que ningún otro integrante de la plantilla por un año entero- y tampoco es un jugador que pueda actuar como pivote, aunque sí es ese perfil de interior físico y con llegada que también le hace falta al centro del campo, pero no es un comodín.

Además, Rino también valoró el 'modus operandi' de Meriton en el mercado. "No es importante lo que me guste o no. Hay cosas que me puedo permitir y otras que no. Yo ahora tengo una responsabilidad y tengo que entrenar. No es importante si me gusta o no me gusta. Ahora tengo que trabajar con lo que tengo, con los chavales que tengo. No estamos en un momento positivo, pero debemos seguir".