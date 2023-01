Gennaro Gattuso llegó a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna con otro semblante al que mostró después de caer contra el Athletic Club en Mestalla. El club encara los últimos días del mercado de fichajes en una situación delicada para equipo y cuerpo técnico.

Preguntado por su comunicación con los representantes de Meriton Holdings y en concreto por si ha recibido 'feedback' por parte de Peter Lim, Gattuso reveló todas las veces que ha hablado con el máximo accionista incluida la última. "El día de antes de Arabia Saudí hablé con Lim. Solo ese día. Ese día y cuando he ido a Singapur", señaló, dejando claro que no han hablado tras los partidos contra Almería y Athletic Club.

El italiano también fue cuestionado sobre si le hubiese gustado que Lim estuviese más pendiente de la situación y del mercado de fichajes, pero Gattuso no quiso meterse en ningún lío: "No es importante lo que me guste o no. Hay cosas que me puedo permitir y otras que no. Yo ahora tengo una responsabilidad y tengo que entrenar. No es importante si me gusta o no me gusta", señaló.