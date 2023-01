13:27

¿Valora cambiar de sistema?

"4-3-3 está funcionando. A mí no me gusta el 4-4-2 y yo lo he puesto cuando he sentido que el equipo debía hacer cosas diferentes. En este momento no es importante el estilo. En este momento la prioridad no es mi ego, sino poner jugadores en la condición de jugar al 150%. No es importante mi estilo. Sin este momento la afición o todo el mundo piensa que yo tengo que jugar solo en largo y defenderme, pienso que no es lo mío. Estos meses no he trabajado eso. Cómo puedo decirle ahora al equipo algo diferente a lo que hemos preparado. Esta es la verdad. Para vosotros es fácil, pensáis que un partido o un estilo se prepara en dos/tres días es problema vuestro no mío"