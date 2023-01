Después de su eliminación de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club el Valencia CF tocó fondo. Lo confirmó el propio Gennaro Gattuso con esas mismas palabras. Sin tiempo para relamerse las heridas y con una reunión de urgencia entre el equipo y el cuerpo técnico de por medio para buscar soluciones, el fútbol le da una oportunidad de redimirse y empezar a buscar la superficie. Perder sería un cataclismo y ganar un pequeño alivio, pero el conjunto de Mestalla no puede hundirse más en el fango, porque cuanto más lo haga, más complicado tendrá salir de él.

El estadio José Zorrilla y el Real Valladolid juzgarán la reacción de los valencianistas a la desagradable noche del jueves y el efecto que haya podido surtir la charla de puertas para adentro, así como la fortaleza mental de la plantilla para superar un bache de tal magnitud. Enfrente habrá un rival que llega en una dinámica incluso peor: ha perdido sus últimos cinco choques y en ninguno de ellos ha marcado un solo gol, por lo que si el Valencia CF quiere una oportunidad para reencontrarse a sí mismo y volver a probar las mieles de la victoria no podría tener un rival mejor.

La importancia del partido cobra una dimensión doble a nivel clasificatorio. Ya no es que el Valencia necesite vencer y convencer contra el Valladolid para tratar de establecer una especie de punto de inflexión para superar su crisis y abandonar pronto los fantasmas del descenso, sino que los vallisoletanos son ahora mismo un rival directo. El conjunto de José Rojo ‘Pacheta’ está a tan solo tres puntos del Valencia en Liga, por lo que puede dejar al combinado de Mestalla en una situación muy delicada empatado a puntos con el actual penúltimo clasificado de LaLiga Santander.

Sin Thierry y con dos fichajes en el Valladolid

El Valencia afrontará un partido más sin su lateral derecho titular. Así lo confirmó el propio Gattuso en sala de prensa: «Thierry trabaja en el campo, pero creo que el problema que ha tenido no le permite estar. Tenía que estar dos tres semanas y de momento no ha tenido recaída», explicó el italiano, que no descartó a Justin Kluivert, aunque no está en plena forma: «Se ha entrenado, pero no está al cien por cien».

El Valladolid, por su parte, no podrá contar con la presencia de El Yamiq -lesionado- y tendrá que alinear a Javi Sánchez en el eje de la defensa. La composición del centro del campo, por otra parte, depende más bien de si Pacheta decide cambiar o no de esquema y pasar del 4-3-3 al 4-4-2. La novedad en la convocatoria podrían ser Cyle Larin y Darwin Machís ya inscrito en LaLiga.