Los embajadores del Valencia, Vicente Rodríguez y Miguel Ángel Bossio, han analizado el cierre de mercado y la posibilidad de fichar al atlético Saúl Ñíguez.

Bossio asegura que la dirección deportiva "está trabajando" en reforzar la plantilla: "La dirección deportiva siempre está trabajando en posibles posiciones y posibles cambios o gente que aporten al equipo, pero realmente los que tienen que sacar esto son los que entán dentro".

Vicente se ha mojado con la opción de reforzar el centro del campo con Saúl. "Por supuesto (que encajaría), es un jugador que conoce la Liga española, no sé si es la posición que requiere Gattuso porque está pidiendo un mediocentro más defensivo, pero es un jugador muy interesante, que ha demostrado buen nivel en el Atlético y es un jugador que que seguro que aportaría mucho".

Gattuso respondió así al ser preguntado por el interés en Saúl: "Yo no hablo de jugadores que no son de mi plantilla. Es jugador del Atlético y allí está. En este momento la preocupación no es fichar jugadores, sino mejorar nuestra condición física, técnica y táctica. Necesitamos un jugador con experiencia, valor... todo esto", dijo.