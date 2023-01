"¿Tú que crees? En un par de meses hablamos de esto". Gattuso se presentaba en València con esta contundente respuesta a la pregunta de si él era un "león o un lindo gatito". La leyenda rossonera pisó muy fuerte al entrar en Mestalla. Tanto en sala de prensa como en los partidos demostraba un carácter arrollador que se antojaba necesario en un equipo tan joven como es el del Valencia CF. Con el paso de los meses la situación se ha vuelto insostenible. La crisis de resultados, sumada a la total y completa inoperancia de la propiedad por darle armas al entrenador han precipitado que ambas partes separen caminos en el momento más delicado de la temporada.

"Me gustaría llegar al octavo o séptimo puesto". Tras la victoria por cinco goles a uno frente al Getafe en la jornada cuatro el valencianismo rezumaba optimismo por el juego que ofreció su equipo. Gattuso estaba pletórico y se aventuró a hablar de una séptima posición que hubiera significado, a la postre, que el Valencia jugara Conference League el siguiente curso. "Cuando tienes un buen vestuario, con jugadores con actitud, es fácil", pronunciaba Rino tras golear al Getafe en Mestalla. Una actitud y una facilidad de la que no ha habido rastro en los últimos compromisos del equipo.

El discurso del entrenador cambió, sin embargo, en un momento en el que la realidad del equipo invitaba a ser más optimista. El Valencia asaltó El Sadar, ocupaba la séptima plaza y estaba más vivo que nunca en la lucha por Europa. "Yo no hablo de Europa, tenemos que tener los pies en la tierra", argumentó, aún así, el ya exentrenador del Valencia.

Desde ese momento el equipo ha ido cuesta abajo y sin frenos hasta, no solo desengancharse de la lucha europea, sino estar separado del descenso únicamente por un punto. La sensación de pesimismo y desesperación ha ido 'in crescendo' y ha sido palpable tanto en el terreno de juego como en las salas de prensa.

"Pensabais que estaba loco cuando hablaba de los 40 puntos"

"Aquí se hablaba de Europa cuando nosotros teníamos 15 puntos. Muchos de vosotros pensabais que estaba loco cuando hablaba de los 40 puntos. Tenemos mucha presión y esta camiseta pesa". Gattuso fue claro y conciso tras perder en Mestalla con tras el Barça. Era el cuarto partido consecutivo sin ganar tras vencer a Osasuna y aún el inicio de una racha sonrojante de resultados que dura hasta día de hoy.

"Es fácil hablar de fichajes. No. Tengo que poner la cara. El primer responsable soy yo". Un decaído Gattuso sacó la cara por sus jugadores tras una derrota durísima tanto moralmente como deportivamente ante el Cádiz en Mestalla. La actitud del italiano había cambiado por completo respecto a sus primeros meses. Menos bromas, menos ironía y risas. Por supuesto, menos optimismo. Además era el primer partido desde que se abrió el mercado de fichajes que, por cierto, finaliza mañana y el club no ha sido capaz de firmar a un solo refuerzo. Aún así el italiano nunca perdió las formas y rehusaba escudarse en la falta de refuerzos para explicar el mal momento.

"Hemos tocado fondo"

"Hemos tocado fondo". Esta demoledora afirmación sucedió a la eliminación en Copa del Rey ante el Athletic. Gattuso era consciente de que la situación estaba fuera de control y difícilmente era reversible. El hartazgo porque seguían sin llegar refuerzos era lógico y evidente a pesar de que seguía sin plasmarlo ante la prensa. No fue la única frase contundente en aquella comparecencia en Paterna. "En este momento de la dificultad irme no forma parte de mi estilo", aseguró Rino en lo que ha terminado siendo una afirmación no muy reveladora.

Tras el duro varapalo copero el equipo se conjuró con el único objetivo de remontar el vuelo en liga y no sufrir por terminar la temporada luchando por no descender. De nada sirvió, por lo menos ante el Valladolid que, hasta el momento, es el último precedente. El Valencia cayó en Pucela ante, aunque duela, un rival directo y al término de la jornada rozaba los puestos de descenso. "Tengo que respetar qué va a decidir el club", decía Rino sobre su continuidad tras una nueva derrota.

Tras un largo gabinete de crisis hoy en Paterna, la realidad es que Gennaro Gattuso ha sido el que ha propuesto separar caminos después de que el club le haya trasladado que no van a llegar refuerzos.