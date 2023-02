El Valencia cerró el mercado de fichajes de invierno sin realizar ni una sola incorporación a pesar de que el equipo está a tan solo un punto del descenso y que las necesidades de la plantilla estaban claras incluso antes de que se abriese la ventana de traspasos, tal y como explicó el ya exentrenador del Valencia CF Gennaro Gattuso. La plana mayor del club ha hablado en sala de prensa y Miguel Ángel Corona ha dado la versión del club al respecto.

El director deportivo del club explicó que "siempre fue una máxima que no se iba a firmar por firmar" como ya repitieron en ocasiones anteriores. "Hemos analizado muchos jugadores, situaciones, posibilidades de operaciones y entre que consideramos que algunos no elevaban el nivel de la plantilla y en otras circunstancias con el límite, se decidió no acometer ningún fichaje. La plantilla está pasando un mal momento pero no le falta calidad ni nivel", explicó Corona, que defendió que el club no tenía la capacidad suficiente para aumentar la calidad del plantel. "Consideramos que nuestra plantilla tiene el nivel suficiente para conseguir mejores resultados de los que ha conseguido. Creo que lo que había en el mercado no mejoraba lo que había", señaló.

Corona también fue preguntado al respecto de su continuidad en el cargo, ya que llegó a un club que estaba en UEFA Champions League y ahora está coqueteando con la zona baja y durante su estadía se han marchado diferentes entrenadores aduciendo que no les han llegado fichajes: "El hecho de trabajar durante todo el mercado de enero y no conseguir fichar no es una mentira. Las limitaciones del Fair Play no nos dejaban mejorar la plantilla y creemos que tiene calidad. Gattuso no nos ha expresado que sea una mentira. La presidenta ha hecho referencia al mercado de verano y nuestro entrenador estaba muy feliz", explicó, defendiendo su labor como responsable del mercado.

El director deportivo del club también señaló que no siente que su trabajo caiga en saco roto o que no le hagan caso y que sí siente que se valora y respeta su opinión en materia de fichajes.