Tanto Layhoon como Miguel Ángel Corona han explicado que la marcha de Rino no se debe a una disparidad de criterios en los fichajes y que hubo “sintonía” siempre. “Como siempre os he dicho he sentido desde la parte técnica una armonía con el entrenador en cuanto a la concepción y la valoración de los jugadores. Considerábamos que es lo correcto, el poder ir de la mano con el técnico. Rino no nos ha transmitido descontento”, ha afirmado Corona.