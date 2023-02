El director deportivo del club explicó que "siempre fue una máxima que no se iba a firmar por firmar" como ya repitieron en ocasiones anteriores. "Hemos analizado muchos jugadores, situaciones, posibilidades de operaciones y entre que consideramos que algunos no elevaban el nivel de la plantilla y en otras circunstancias con el límite, se decidió no acometer ningún fichaje. La plantilla está pasando un mal momento pero no le falta calidad ni nivel", explicó Corona, que defendió que el club no tenía la capacidad suficiente para aumentar la calidad del plantel. "Consideramos que nuestra plantilla tiene el nivel suficiente para conseguir mejores resultados de los que ha conseguido. Creo que lo que había en el mercado no mejoraba lo que había", señaló.