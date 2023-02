¿POR QUÉ SE MANTIENE EN EL CARGO?

Corona: "No, no lo siento así. El hecho de trabajar durante todo el mercado de enero y no conseguir fichar no es una mentira. Las limitaciones del Fair Play no nos dejaba mejorar la plantilla y creemos que tiene calidad. Gattuso no nos ha expresado que sea una mentira. La presidenta ha hecho referencia al mercado de verano y nuestro entrenador estaba muy feliz. La respuesta es no"