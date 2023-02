El asunto del estadio sigue sin estar resuelto. Después de la reunión del pasado viernes se anunció un acuerdo con las fichas urbanísticas y el club le pasó al Ayuntamiento un borrador de convenio que no quisieron valorar los representantes políticos a su salida de la cita, pero unos días más tarde lo ha hecho Sandra Gómez.

La vicealcaldesa de la ciudad expuso en El Diario que el Valencia CF "pretende validar el proyecto de estadio que presentaron en verano y no lo vamos a aceptar" y afirmó que quieren “ayudar al Valencia CF a acabar el estadio, pero no se pueden admitir reglas sobre cómo la ciudad puede usar el estadio, avisando con dos años de antelación y corriendo el Ayuntamiento con todos los gastos, en un tono de cierta imposición que no comparto”.

Javier Solís respondió a estas declaraciones: "No estamos en un punto de filosofía, se quedó atrás hace tiempo. Estamos buscando solicitud de cambios para dar certidumbre. El proyecto presentado cumple desde lo urbanístico que es lo importante, los requisitos que se solicitan. Hemos solicitado una OCA que aparentemente valida los requisitos del convenio. Creemos que estamos en un momento de dar certidumbre al proyecto en conjunto. En el convenio queremos que quede claro qué estadio es. Nos dijeron que no había que entrar en política y ellos no deberían entrar en qué color debe ser. El estadio cumple con los requisitos urbanísticos. Si existe un gran medio a los grandes eventos... cumple. Lo dijo la RFEF con el Mundial. La ciudad de València se tuvo que adaptar a la Copa del América, si hay un Mundial, lo mismo pasará. Hemos dado un paso firme, coherente y honesto. Dentro de eso queremos decir qué se va a construir, no entiendo que el Ayuntamiento se centre en cuestiones estéticas", señaló.

Sobre la divergencia en el pago del IVA del Pabellón de Benicalap, algo que Gómez señaló que el club no quería hacer, la respuesta de Solís fue la siguiente: "Si hay alguna entidad pagadera de IVA en la Comunitat Valenciana en muchos millones es el Valencia CF. Es poco serio decir que el Valencia no va a pagar el IVA. Hay una cuestión puramente técnica, respecto a si el Ayuntamiento tiene IVA o no... en cualquier caso, el coste que el club se comprometió es de 8'1. Eso es un pabellón espectacular, aunque fuera de siete millones. Estamos en una fase de concretar, no de filosofía y de cómo deber ser un convenio. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento... ustedes podrán tener beneficios urbanísticos cuando completen el nuevo Mestalla. Correcto. Punto. Eso son las preocupaciones públicas de protección de la ciudadanía. Perfecto. Pero insistir en aspectos estéticos y visuales es abrir un melón", explicó al respecto también del Pabellón.

Sobre su comunicación con el Ayuntamiento, Solís explicó que no ha la habido de manera directa: "Nosotros fuimos al Ayuntamiento ha explicarlo y recibieron luego después de la reunión el documento con el control de cambios para que lo revisaran. Estamos esperando esa vuelta a los comentarios que insisto son coherente y lógicos", expuso, al tiempo que defendió el proyecto de estadio: "En la estética consideramos que es un estadio vanguardista, bonito, moderno, funcional... para acoger unas semifinales de la Copa del Mundo. Lo dijo el arquitecto, la RFEF... Es lo que he dicho antes", sentenció.