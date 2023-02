Del despacho de Team Manager en Paterna al banquillo del Santiago Bernabéu. Así se las gasta Peter Lim para poner solución a sus crisis. Por sexta vez en la era Meriton, Voro González debuta este jueves por la noche contra el Real Madrid con el objetivo (marrón) de sacar al Valencia del pozo del descenso a segunda división. Es el más difícil todavía. Sin fichajes en el mercado de invierno, sin respaldo de una estructura deportiva fuerte, con una joven plantilla mermada y superada y con una tabla de clasificación y un calendario en LaLiga que asusta. Es su desafío más difícil como ‘apagafuegos’ de la propiedad. Voro va a necesitar más suerte que nunca. Su suerte será la del Valencia.

El de l’Alcúdia afronta el reto con el objetivo de llegar a la última jornada con la permanencia asegurada y el mayor número de puntos posible. Voro confirmó este miércoles que la presienta Layhoon Chan le ha comunicado que seguirá como técnico del Valencia «hasta final de temporada». El exdelegado fue muy tajante a la hora de responder a la pregunta. ¿El club le ha confirmado si se queda hasta el final de la temporada? «Sí. Me lo ha confirmado», contestó con rotundidad.

Voro, eso sí, sabe de fútbol y asume que los resultados serán los que manden. «Es cuestión de responsabilidad, sean 6, 12 o 15 partidos. Lo que toque. Yo no acabo de llegar y entiendo que si perdemos todos los partidos tendrá que venir otro. Eso pasa todos los años en todos los equipos. Hace dos años fueron cuatro partidos, otro año seis... Hace dos años jugamos contra equipos que acabaron descendiendo. Fueron situaciones límite en las que nos jugábamos a un partido el ‘ser o no ser’. Además en aquel momento con las gradas vacías. Esto va en el cargo. En el momento en el que asumo que estoy aquí, no te tiene que quitar ni un minuto en el objetivo», explicó.

Voro recordó que no es un entrenador «al uso» y dejó claro que «cuando acabe esto volveré a mi sitio». «Es una responsabilidad muy grande. Si el club piensa que puedo aportar algo, no lo dudo. ¿Responsable? Pues claro. Si ahora duermo menos, pues duermo menos. Hay que afrontar el problema. Yo no soy un entrenador al uso. Cuando acabe esto volveré a mi sitio. Estaré para ayudar al club hasta que me necesiten. Conozco dónde estoy y esto no me preocupa. Quiero que el equipo compita, cumpla y cuando antes consigamos los puntos mejor. Buscaremos con nuestras herramientas y conocimientos acertar cuanto antes».

La experiencia le avala. Voro asume la situación y se la toma como un acto de responsabilidad. «Por desgracia no es una situación nueva. Asumo la situación con la responsabilidad de siempre para, desde el trabajo y la responsabilidad que tiene el cargo de ser entrenador del Valencia, trabajar para mejorar la situación y que el equipo cuanto antes salga de esas posiciones que nos hemos acercado últimamente peligrosas».

Sin miedo al descenso

Voro es consciente del peligro que supone estar abajo en la tabla, pero no tiene miedo. «La fuerza que tengo es que quedan muchos partidos. El cuerpo técnico debe dar un paso al frente para dar herramientas y garantías a la plantilla. Con eso no tengo dudas en que vamos a solucionar la situación. Hay muchos equipos en la pelea, pero miedo no tengo. Vamos a dar guerra y conseguir el objetivo». El técnico ve capacitada a la plantilla para revertir la situación a pesar de la inexperiencia del grupo. «Por supuesto. Aunque sean jóvenes. Parece que sea peyorativo. La juventud tiene cosas buenas. Son receptivos, profesionales. Te dan otras cosas. No me preocupa la juventud, no es negativo. Tienen nivel también». Su punto de partido está claro: hacerse fuertes desde atrás: «Queremos más consistencia atrás y cerrar la portería. El equipo hace goles pero encaja muchos. El objetivo es mejorar en esa parcela. Es algo necesario, la primera piedra para crecer». El equipo está en sus manos.