Ancelotti, técnico del Real Madrid, reflexionó en la previa del partido ante el Valencia CF sobre la marcha de Gattuso. Es un secreto a voces que ambos entrenadores no tienen una buena relación. De hecho, el técnico blanco lo confesó en la rueda de prensa previa a la Supercopa de España en la que ambos equipos ya se enfrentaron, hará cosa de un mes.

"Hemos tenido problemas personales de los que no quiero hablar", reconoció. El asunto es 'vox pópuli' en Italia y se remonta a finales de 2019. Con Carlo al mando del Nápoles estalló un motín en el vestuario. Meses más tarde el técnico se enteró de que el presidente, Aurelio De Laurentiis ya había negociado con su sucesor, Rino Gattuso (todavía con él al mando).

Pasó la Supercopa y todo quedó en una nueva anécdota del fútbol. Hasta que de nuevo ambos equipos se vuelven a enfrentar. Y esta vez Gattuso ya no dirige al Valencia CF. Rino decidió de mutuo acuerdo con el club dejar de ser técnico valencianista a principios de semana.

Y Ancelotti, en la previa del partido, habló al respecto. "Si se cambia a un entrenador no sólo por errores del entrenador, es para cambiar dinámicas no positivas y meter responsabilidad a los jugadores. Me espero a un Valencia más motivado", dijo.

"Para un entrenador ser despedido es parte de tu trabajo. No hay entrenador que no hayan echado. Quizá Guardiola. Pero si Pep sigue entrenando llegará un día u otro que lo van a echar. A mí me han echado de todos los sitios del mundo y aquí sigo. Hay cosas peores", añadió con una sonrisa irónica.