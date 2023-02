Otra mala noche para el Valencia CF. Hugo Guillamón ha sido el encargado de ejercer de portavoz del equipo de Salvador González ‘Voro’ tras la derrota en el Santiago Bernabéu. El canterano ha asegurado que el vestuario está viviendo “semanas muy difíciles”, pero cree que el equipo logrará revertir la situación.

Estas han sido las declaraciones de Hugo Guillamón

Resumen del partido

“Hemos hecho una buena primera parte, era el plan que veníamos a jugar aquí, dejándoles pocos espacios. En la segunda parte nos ha costado, nos han apretado y esos dos goles se nos han hecho muy cuesta arriba

La expulsión de Gabriel Paulista

“No sé, me ha pillado volviendo. No lo he visto. Ha sido una falta, el árbitro primero iba a sacarle la amarilla y luego la roja. Si no lo ha corregido, estará bien”

Situación del equipo

“Están siendo semanas muy difíciles. No podemos pedir nada a la afición, pero juntos lo vamos a sacar adelante”