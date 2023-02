Roy Keane, leyenda del Manchester United, ha analizado en Sky Sports algunas de las claves del 'renacer' del equipo inglés. "Fue clave los cinco o seis jugadores que se fueron. No voy a criticarlos a todos: Pogba, Mata, Matic, Lingard... Jugadores que estuvieron y sabían que se iban a ir. Ahora se siente en el club una nueva energía. El nuevo entrenador ha logrado buenos resultados tras un mal comienzo de temporada", aseguró.

"Ese impulso y ese factor de sentirse bien está de vuelta en el club". Para Keane, también fue clave la salida de Cristiano. "Creo que ayudó a Erik Ten Hag y al club. Nadie quería que su situación quedara pendiente durante la segunda mitad de la temporada".

De nuevo Keane insistió en que ha sido clave la salida de ciertos jugadores que no aportaban buen ambiente en el vestuario, entre ellos Keane. Para el ahora comentarista también hay "otros cinco o seis muchachos que se fueron, Cavani otro". "Eran jugadores marginales, que venían del banquillo y si entraban al campo no aportaban nada porque sentían que debían haber sido titulares. Los suplentes tienen que entrar listos, pero ellos no aportaban energía positiva".