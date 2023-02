Salvador González ‘Voro’ estrenó su nueva etapa en el banquillo del Valencia con una derrota, marcada por la expulsión de Gabriel en los últimos minutos.

«Es fruto de la desesperación, de ir perdiendo. Es una roja directa clara. Ya antes era complicado, después de esto, imposible. Esto no se puede volver a producir, no se puede dejar al equipo así con uno menos. Hablaré con él Paulista)».

A su vez el de L’Alcúdia intentaba comprender a su pupilo: «Veo impotencia. Una patada a destiempo. Yo también he sido jugador y a tienes que parar, ahí se le ha ido un poco la cabeza fruto de la impotencia y del resultado. En el terreno de juego suben las revoluciones y todo el mundo se tiene que controlar. Ha cometido un error».

Respecto al partido el técnico blanquinegro ha reconocido que se les hizo cuesta arriba a partir del gol de Asensio: «El Madrid ha sido netamente superior. Estamos en una situación delicada, no era un buen escenario para sumar puntos. Hemos intentado cerrar por dentro, pero el Madrid ha tenido más dominio».

En ese sentido Voro también incidió en mejorar defensivamente, pero no lo achacaba al resultado de ayer: «No es un hecho puntual. Que recibas dos goles en tres minutos no es que haya un mal determinado o se pueda centrar en un error. El primer gol es un tiro de fuera del área y a partir de ahí nos pillan a la espalda fruto de que cuando vas perdiendo quieres empatar y hemos perdido las posiciones. No lo achaco a un problema puntual».

Por otro lado Voro quiso ser optimista tras su primer partido en esta enésima etapa: «Nos tenemos que aferrar a que quedan 19 partidos. A que tenemos un equipo que entrena con intensidad, hay un buen grupo, no hay fisuras. Tenemos que centrar el tiro en el partido a partido, recuperar a la gente y hacernos fuertes en las cosas que se hacían bien antes y mejorar el aspecto defensivo. A partir de ahí ir punto a punto, partido a partido. No veo otra solución. Soy optimista, quedan muchos puntos y el grupo no ha bajado los brazos».

De hecho antes de finalizar la rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, el míster blanquinegro ha comparado esta situación a otras a nivel de vestuario y puso de manifiesto el compromiso del grupo para con la difícil situación que vive el Valencia en la clasificación: «Son muchas veces las que he estado en esta situación y he visto vestuarios complicados y este no es el caso y quedan 19 partidos. Son argumentos suficientes para aferrarse a ellos».