El valencianismo es uno de esos sentimientos que no entienden de malos momentos. La del Valencia es una afición que no deja de lado a su equipo, independientemente de la situación de crisis o de un escenario de lo más complicado. Y si no que se lo pregunten a David y Diego, padre e hijo valencianistas que el pasado jueves estuvieron presentes en el Santiago Bernabéu para animar a su Valencia CF. «Me ofrecieron dos pases para ir, se lo pregunté a mi hijo Diego y me dijo ‘sin lugar a dudas nos vamos’».

David es un aficionado que sufre la crisis por la que atraviesa su club, pero no pierde la esperanza en que el Valencia recupere el estatus que nunca debió perder: «Vivo esto con pesar, estamos en un mal momento y esperando que en algún momento esto cambie y vaya un poco a mejor». El orgulloso aficionado definió al valencianista como una persona «sufridora» y expresó que el momento actual es uno de los más comprometidos: «Es complicado, no tenemos al mejor Valencia, el de cuando yo era pequeño. Pero bueno, el Valencia tampoco ha ganado todos los años títulos, el que es valencianista sabe que es un sufridor, entonces poco a poco y partido a partido. Nosotros vamos al campo, animamos y esperamos que todo salga lo mejor posible». El pasado jueves no pudo disfrutar de la que hubiera sido, sin duda, una de las victorias más importantes para él. Por el momento, el rival, el escenario y sobre todo por ir acompañando de su hijo, la persona a la que él mismo le transmitió su amor por el Valencia. Sin embargo, quiso quedarse con lo más positivo y dejó un gran mensaje para la afición: «Lo hice por él y nos fuimos un poco enfadados por lo sucedido pero si la imagen de Diego con la bufanda sirve para motivar a la gente, estoy contento». El próximo sábado 11 de febrero, día del partido ante el Athletic Club en Mestalla, está convocada una manifestación en las afueras del estadio contra la gestión del máximo accionista. David ve con buenos ojos esta iniciativa y anima a la gente a expresar sus opiniones: «La gente es libre de expresarse como cada uno crea. El fútbol es pasión. Si la gente no siente lo que se está haciendo y quiere protestar me parece muy bien». La afición apuesta por protestar y animar