La acción más comentada del Real Madrid – Valencia fue la expulsión de Gabriel Paulista tras darle una patada a destiempo a Vinícius Junior. El central hispano brasileño enfiló el camino de los vestuarios antes de tiempo ante una jugada que no tiene discusión.

Tanto Carlo Ancelotti como Salvador González ‘Voro’ quitaron hierro al asunto al reconocer ambos que comprendían la acción desde la “frustración” aunque en ningún momento justificaron la patada, sino que la condenaron.

Por su parte la reacción de Mario Alberto Kempes se ha convertido en viral. La Leyenda del Valencia CF es un habitual comentarista en las retransmisiones de ESPN para América. El campeón del mundo dio su particular visión de la jugada.

“Estaba clarito eso y lo agarró bien, ¿eh? Viene en el aire, si lo agarra con la pierna apoyada lo rompe todo”, comenzó el argentino

“Lo dije y alguno me va a dar la razón: a Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado”, aseguró sobre la acción del central valencianista.