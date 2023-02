El parón del Mundial llegó con el triunfo al Betis en Mestalla. Día de lluvia, de goles y conexión de nuevo con una afición que ya notaba con cierta preocupación que las cosas no iban bien. Pero aquel 3-0 cambió todo y se pudo afrontar el ‘break’ internacional con la mente puesta en mejorar los defectos y no perder el hábito de las virtudes. Nada más lejos de la realidad. El Valencia que venció al Betis no ha vuelto a aparecer en toda la temporada. En primer lugar porque dejar la portería a cero es en estos momentos casi una utopía para los intereses valencianistas. Pero tanto ha cambiado la situación que de ese 3-0 a la actual situación, Meriton ha fulminado a otro entrenador. De «mutuo acuerdo» pero con una relación oxidada y desgastada. Por los fichajes por la falta de profundidad de plantilla y porque el reto, ya antes de jugar en el Bernabéu, no es otro que el de la salvación. Sí, más allá del temor a esa palabra, el Valencia CF debe empezar a competir los partidos sabiendo gestionar esa presión. Algo que no ha sabido hacer desde el viaje a La Cerámica. En Vila-real comenzó la mala racha de un equipo entonces comandado por Gattuso y ahora por Voro. De nuevo Voro.

Como ya pasó hace un año, el Valencia afrontó la jornada del 31 de diciembre como un día clave. En esta ocasión con el componente posMundial y la sensación de tener que dar un golpe sobre la mesa y confirmar que lo del Betis no fue cuestión de un día aislado. La primera parte en La Cerámica fue buena salvo los primeros minutos. Con el 0-1 en la palma de la mano antes del descanso, el gol de Chukwueze cambió todo y el de Foyth terminó por hundir al cuadro de Gattuso. Desde ese choque hasta el próximo duelo contra el Girona a domicilio, el Valencia ha jugado cinco partidos y es, con números en la mano, el peor equipo de LaLiga. Solo un punto de 15 posibles, el logrado ante el Almería en Mestalla, y cuatro derrotas (Villarreal, Cádiz, Valladolid y Real Madrid). Los rivales suman más puntos El peor golpe fue el sufrido contra el Valladolid. En Pucela, el Valencia llegaba con urgencia y, por las propias palabras del entrenador tras la derrota en Copa del Rey, con miedo. De nuevo una primera parte ‘buena’ o al menos decente y una segunda para el olvido. El cuadro de Pacheta logró el triunfo en el último minuto y todo explotó por los aires. Adiós de Gattuso, nueva etapa -y las que quedan- de Voro y cierre de mercado con cero fichajes. Lo peor son las sensaciones y la clasificación, ya con los mismos partidos que los rivales, a un punto del descenso. La dura realidad es que hasta el Elche ha sumado más en esta etapa posMundial (dos empates), el Valladolid solo los tres que ganó ante el Valencia y el Getafe otros tres.