13:42

Kluivert y Thierry

Ambos siguen de baja. Thierry es un problema en el recto, que es un músculo delicado. Justin todavía no está. Y Nico lesionado cumpliendo plazos. No estoy pensando si para el Athletic estarán. Hay que ser prácticos. Necesitamos la ayuda de todo el mundo, calculando todas esas cargas para intentar no tener recaídas