18:38

¿Ve a tres equipos peores que el VCF ahora mismo?

"Si tenemos en cuenta los últimos seis partidos somos el peor equipo de LaLiga. Que podamos decir que somos mejores o peores por presupuesto, historia... Vale lo que se hace desde dentro del terreno de juego"

¿Qué grado de porcentaje depende del entrenador?

"Un grado importante. Todo grupo necesita de una dirección, con unas ideas que sean las adecuadas y yo desde el día que el club decide que puedo aportar doy un paso al frente. Yo no puedo hacer más. Me esfuerzo e intento buscar soluciones con el equipo a través del trabajo. En esto del fútbol todos sabemos cómo va. Me dieron la confianza pero es verdad que llevo pocos días. Yo estoy aquí por un acto de responsabilidad. Si no ganamos partidos vendrá otro entrenador supongo y yo no quiere decir esto que me borre. El club debe tomar las mejores decisiones para que el equipo mejore y salvar la situación. Sea lo que sea. Yo seguiré en las mismas con la idea que os estoy explicando. Yo creo que hoy ya estábamos ilusionados con poder sumar. No ha sido posible. La realidad es dura y muy cruda. Cuando antes asimilemos la realidad y la afrontaremos, antes estaremos cerca de poder sumar"