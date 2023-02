Lo primero que hizo Voro nada más coger las riendas del Valencia fue levantar anímicamente a la plantilla y convencer al grupo de la necesidad de crecer desde detrás. El técnico tiene claro que hacerse fuerte en defensa es el único camino para salir de los puestos de abajo. Así lo anunció en su primera rueda de prensa. El objetivo es que el equipo tenga más consistencia, que podamos cerrar la portería. Es un punto evidente por los datos que el equipo hace goles pero también recibe. Es algo necesario, es la primera piedra para que el equipo crezca», explicaba. Montilivi tiene que ser el punto de inflexión. La portería a cero no puede esperar más.

La derrota del Santiago Bernabéu confirmó las grietas del Valencia en fase defensiva. El equipo no ha sido capaz de dejar la portería a cero desde que se reanudó LaLiga después del Mundial de Catar. Giorgi Mamardashvili ha recibido goles en los cinco partidos: Villarreal (2), Cádiz (1), Almería (2), Valladolid (1) y Real Madrid (2). Voro quiere cortar la racha cuanto antes. El equipo no deja la portería a cero desde el pasado 10 de noviembre en la victoria (3-0) al Betis en Mestalla. El problema viene de lejos. El Valencia solo ha sido capaz de acabar tres partidos sin goles en contra esta temporada. Contra el Girona (1-0), el Celta de Vigo (3-0) y el Betis. Los tres jugados en Mestalla. El equipo no sabe lo que es dejar la portería a cero como visitante. Nueve jornadas, trece goles en contra. La dinámica es insostenible y Voro lo sabe.

Cömert por paulista Voro no podrá repetir con su pareja de centrales del Bernabéu. La sanción de Gabriel Paulista obliga al entrenador a reconstruir su línea defensiva. El de l’Alcúdia dará entrada a Eray Cömert y podría apostar también por Cenk Özkacar. Así lo ensayó este sábado en el último entrenamiento previo al partido. El suizo vuelve al once titular tras su suplencia en el Bernabéu. La otra opción es Diakhaby. La pareja Cömert-Diakhaby fue la que dejó la portería a cero contra el Girona en la jornada 1 y frente al Celta en la sexta.

La dupla defensiva que acabó sin goles ante el Betis fue la formada por Cömert y Cenk Özkacar. Voro cuenta con la baja confirmada de Thierry Rendall en el lateral diestro. Repetirán Foulquier y Gayà.