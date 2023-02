Voro aseguró en su rueda de prensa que el porcentaje de responsabilidad de la figura del entrenador en el mal momento del Valencia CF es "importante". Tanto es así que maniestó que pese a que está trabajando para darle la vuelta a la situación no verá mal si el club decide buscar un técnico para salvar al equipo. "El club debe tomar las mejores decisiones para que el equipo mejor y salvar la situación", ha dicho.

"Todo grupo necesita de una dirección, con unas ideas que sean las adecuadas y yo desde el día que el club decide que puedo aportar doy un paso al frente. Yo no puedo hacer más. Me esfuerzo e intento buscar soluciones con el equipo a través del trabajo", ha manifestado. Ahora bien, Voro ha recordado la realidad de los banquillos en LaLiga. "Esto del fútbol todos sabemos cómo va".

"Me dieron la confianza pero es verdad que llevo pocos días. Yo estoy aquí por un acto de responsabilidad. Si no ganamos partidos vendrá otro entrenador supongo y esto no quiere decir que me borre. Yo seguiré en las mismas con la idea que os estoy explicando. Yo creo que hoy ya estábamos ilusionados con poder sumar y no ha sido posible. La realidad es dura y muy cruda. Cuando antes asimilemos la realidad y la afrontaremos, antes estaremos cerca de poder sumar", ha zanjado.