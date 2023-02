El futuro más cercano del Valencia preocupa y mucho a la afición. El club perdió la oportunidad del mercado de fichajes, Gattuso se marchó tras no conseguir los resultados esperados pero, según versión oficial, de «mutuo acuerdo» y con Voro los dos partidos han acabado con derrota, sin goles a favor y con la sensación de que el técnico se está comiendo una vez más el ‘marrón’ mientras Meriton improvisa qué hacer en las próximas semanas. De fondo el Athletic y la protesta de este once de febrero, más aún teniendo en cuenta que la situación se antoja insostenible y el conjunto de Mestalla no gana desde antes del parón contra el Betis en ese 3-0 que hizo disfrutar a Mestalla. A pesar incluso de haber tenido un calendario muy cómodo en este inicio de año.

El gran problema ahora está en saber qué va a pasar con el banquillo en una situación crítica. Gattuso ya tenía demasiados problemas en las segundas partes -cabe recordar que solo ganó a un técnico una vez había comenzado la ventana de cambios del segundo tiempo- y en los duelos con Voro, que no es culpable, la situación no ha mejorado. El equipo en Girona llegó al minuto 78 sin realizar cambios e incluso con 1-0 en el marcador para el cuadro gironí, el técnico decidió esperar. Después de esos dos encuentros, ¿qué opina la afición? En una encuesta realizada en la web de Superdeporte, el 86 por cien de los votos fue para el ‘sí’ mientras que solo el 14 se decantó por seguir con Voro en el banquillo de Mestalla a pesar de las dos derrotas de manera consecutiva. Era Meriton Desde la llegada de Meriton han sido muchos los técnicos que ha tenido el Valencia CF en el banquillo. El primero de los elegidos fue Nuno Espírito Santo, quien aterrizó sin demasiado cartel pero realizó una fantástica primera temporada tanto por juego como de resultados y metió al equipo en la Champions League. Después, tras un break con Voro, llegó Gary Neville, quien duró poco en el cargo. Pako Ayestarán fue el siguiente en coger las riendas del equipo pero tampoco hubo buenos resultados y otra vez llegó Voro. El siguiente fue Prandelli, quien apareció para ser el primero en tratar de abrir los ojos al valencianismo y destapar a Meriton. A partir de ahí, Voro de nuevo, y el éxito de Marcelino García Toral, quien consiguió la Copa del Rey. Y desde su salida: Celades, Voro ‘again’, Javi Gracia, Voro, Bordalás, Gattuso y Voro.