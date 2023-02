Menos de un año después de la última vez el valencianismo volverá a salir a la calle para pedirle a Peter Lim que se marche. Después de dejar Mestalla prácticamente vacío contra el Celta de Vigo para proyectar una poderosa imagen del descontento de la afición, múltiples colectivos han apoyado la iniciativa de Libertad VCF de hacer lo propio este sábado contra el Athletic Club, aunque entrando masivamente en el minuto 19 para animar al equipo y ayudarle a salir del lío clasificatorio en el que está inmerso. Aquella gran movilización no consiguió poner punto y final a la estadía de Meriton Holdings, pero sí tuvo impacto mediático y consiguió una serie de cambios en el club. Ahora se quiere llegar más lejos: tanto a nivel geográfico como de resultados, con el adiós del máximo accionista.

Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la protesta. La poderosa imagen aérea del partido jugándose mientras el valencianismo luchaba por su club fuera del estadio llegó a la versión web de rotativos como el Washington Post o Sports Illustrated hasta el Diario Olé, pasando por medios de comunicación de Portugal, Italia o Francia.

El cambio más notable que se consiguió fue la salida de Anil Murthy. El expresidente era uno de los focos de conflicto más importantes con la masa social. Sus desplantes con la grada -mandó callar a Mestalla entre otras cosas-, su mala gestión y demás asuntos delicados que revelaron los audios de Superdeporte le colocaron como uno de los objetivos del valencianismo en sus protestas, casi a la altura del propio máximo accionista. Después de aquello el expresidente dimitió en Singapur, aunque el club lo vistió como un despido.

Con la marcha de Murthy empezó un proceso de cambio estructural en el club. Un lavado de cara. Primero con la presidencia en funciones de Khojama Kalimuddin y la promoción de Sean Bai como cara visible y después con el aterrizaje de nuevo de Layhoon Chan en la presidencia y Kiat Lim al Consejo de Administración. Durante este proceso se marchó José Bordalás y llegó Gennaro Gattuso. El club cambió muchas cosas durante el periodo de verano, especialmente a nivel de rostros, pero finalizó el mercado con la venta de los dos jugadores más determinantes del equipo.

El discurso de Gattuso caló en la gente y el valencianismo se volcó en apoyar el proyecto del italiano. El equipo empezó jugando bien, pero la falta de nivel en la rotación se hizo evidente. El entrenador pidió una serie de perfiles para reflotar su propuesta, pero una vez más el club no cumplió con las peticiones de un técnico. Ante esta situación italiano decidió marcharse. El Valencia no solamente no reforzó a un equipo que está peligrosamente cerca de los puestos de descenso, sino que ni siquiera busca entrenador para la segunda vuelta.

Sacar a Lim, el objetivo

A pesar de toda la reestructuración de nombres propios en el Valencia CF, la realidad es que la situación de devaluación deportiva y económica ha continuado su curso. El equipo está más cerca que nunca del abismo y las previsiones de futuro para la entidad no son nada halagüeñas. En a próxima manifestación que se prepara para el sábado, el valencianismo pretende mandar un mensaje claro: apuntan más alto, no vale con cambios de cromos, sino con la puesta a la venta de las acciones por parte de Peter Lim.

Sacar a Lim de Mestalla, eso sí, parece una empresa mucho más complicada. En la última comparecencia pública Layhoon expresó que no tienen intención alguna de marcharse a pesar de que se le reiteró que la afición no les quiere, pero el valencianismo quiere mantener su presión social para propiciar este escenario.