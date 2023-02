Es oficial, el Valencia CF se ha metido en un lío tremendo. Todo el realismo que faltó en la rueda de prensa de Layhoon, Javier Solís y Miguel Ángel Corona lo está encarnando Voro González en sus comparecencias. El fantasma del descenso deja notar su fría presencia cada vez más cerca de los valencianistas, que encaran dos meses tremendamente complicados a nivel de rivales a tan solo un punto de la zona de peligro después de caer con muy mala imagen contra el Girona en Montilivi.

Esta semana será la primera en la que Voro trabaje con ciertos días de margen antes del próximo encuentro para tratar de realizar ajustes tácticos y levantar al equipo. El sábado contra el Athletic Club el Valencia regresa a Mestalla para jugar un partido en el que está obligado a dar la cara ante su afición en un día que será reivindicativo contra Meriton Holdings y en el que el valencianismo quiere tratar de levantar a sus jugadores, que deben dar un paso al frente si no quieren caer de un pozo del que no poder salir.

Voro lo va a intentar, como siempre, pero su discurso deja bien claro que el equipo necesita un entrenador. Por delicada que sea la coyuntura actual, a la competición le quedan 18 partidos y es tiempo de sobra para armar un equipo que sume lo necesario para salvarse, pero los días pasan mientras Meriton cree suficiente la solución provisional y de emergencia para lograrlo. El de l’Alcúdia, por su parte, acepta el reto de luchar, pero sus palabras parecen estar más cerca de una petición de auxilio y de apelar a la responsabilidad del club fichando a un nuevo técnico: “Todo grupo necesita de una dirección, con unas ideas que sean las adecuadas y yo desde el día que el club decide que puedo aportar doy un paso al frente. Yo no puedo hacer más. Me esfuerzo e intento buscar soluciones con el equipo a través del trabajo. En esto del fútbol todos sabemos cómo va. Me dieron la confianza pero es verdad que llevo pocos días. Yo estoy aquí por un acto de responsabilidad. Si no ganamos partidos vendrá otro entrenador supongo y yo no quiere decir esto que me borre. El club debe tomar las mejores decisiones para que el equipo mejore y salvar la situación. Sea lo que sea”, explicó.

En los planes de los que mandan, no obstante, no está de momento la llegada de un nuevo técnico. Así pues, Voro empieza a trabajar en su “primera semana limpia” aquellas cosas que cree que el equipo necesita mejorar y reconoce que para salir de esta, después de sumar un punto de los últimos 18, el Valencia debe “reaccionar ya” y tendrá que hacerlo en los dos meses más duros de calendario que le quedan. En febrero y marzo debe medirse al Athletic Club (casa), Getafe (fuera), Real Sociedad (c), FC Barcelona (f), Osasuna (c) y Atlético de Madrid (f). Por entidad del rival, por escenario o por ambas, llegan seis partidos que van a obligar a acelerar la mejora y la versión más competitiva posible de los futbolistas. Después de ello llegará un parón de selecciones con un valor estratégico que no se puede desaprovechar, pues será la penúltima detención de LaLiga antes de final de temporada.

Calendario de los rivales

Estos dos meses el Valencia deberá sumar puntos si quiere evitar tocar las tres plazas de descenso, ya que es factible que sus rivales lo hagan. El Cádiz juega en casa contra Girona, Rayo y Getafe, partidos en los que el factor campo le puede ayudar. Los azulones, por su parte, reciben también a Rayo y Girona, pero también a un Sevilla que aventaja en solo un punto a los valencianistas. El duelo directo con los blanquinegros en El Coliseum será clave.

El Elche, que parecía desahuciado antes de medirse al Villarreal (lo sigue teniendo muy complicado) tiene estos meses los partidos contra Real Madrid (f), Espanyol (c), Betis (c), Mallorca (f), Valladolid (c) y R, Sociedad (f). El resucitado Real Valladolid, por su parte, tiene un calendario propicio para darse a la fuga: Osasuna (c), Betis (f), Celta (f), Espanyol (c), Elche (f) y Athletic (c).