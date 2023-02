Muchos fueron los equipos que tantearon a Cavani en verano para hacerse con los servicios del ariete uruguayo. Se habló de Villarreal e incluso Boca Juniors, llegando a decir el propio Cavani que Román Riquelme le llamó para tratar de vestirle de xeneize. Finalmente recaló en Mestalla, para ser un ídolo de la afición. Pero en las últimas horas un nuevo equipo ha salido como pretendiente del charrúa, al que todavía no han dado por perdido...

José Carlos de Oliveira, vicepresidente del Santos, durante el Consejo Deliberante del club carioca trató la posibilidad de fichar al delantero que, al ser preguntado respondió: "Estamos intentando por Cavani. Todavía no ha terminado", según informa Globoesporte. Sin embargo, el consejero de la entidad brasileña matizó sus palabras, y reconoció que hubo contactos en verano, pero que a día de hoy no se está negociando con Cavani. "No estamos negociando. Lo que hicimos fue llamar a Cavani y preguntarle: “¿tienes posibilidad de venir aquí?” .Ahora decir que fichamos a Cavani no es nada de eso. Lo que dije no es que vamos a contratar a Cavani. Le hicimos una propuesta para que viniera. Le hicimos una propuesta que no funcionó".

Edinson Cavani fue uno de los fichajes más ilusionantes del Valencia en lo que llevamos de 'era Meriton', y pese a la mala dinámica del equipo, el uruguayo firma seis goles en liga y otro en copa, siendo el máximo goleador del cuadro valencianista esta temporada. Con la incertidumbre de una posible sanción que le afectase con el Valencia por parte de la FIFA por sus protestas tras la eliminación de Uruguay del Mundial, se ha oficializado el castigo, que solo tendrá que cumplir con los celestes. Por lo que ahora está centrado al completo con el conjunto blanquinegro, para tratar de salir de la zona baja de la clasificación, que tiene al Valencia a un punto del descenso.