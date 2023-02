A falta de unos días para que llegue el partido contra el Athletic Club de Bilbao y la nueva protesta contra Meriton Holdings se ha instalado en el entorno valencianista el debate de si entrar 19 minutos tarde al estadio puede afectar o no a los jugadores. La situación del equipo es delicada, se ha metido de lleno en la lucha por eludir el descenso y necesita empezar a ganar partidos ya si no quiere verse hasta arriba de fango.

Los datos no engañan. Mestalla este año está respondiendo con creces para apoyar a su equipo, primero por la ilusión de impulsar el proyecto de Gennaro Gattuso y luego por un acto de responsabilidad y sentimiento, pero la realidad es que el equipo no ha aprovechado este factor favorable.

Mestalla ha registrado una asistencia media en Liga de 40.429 espectadores, el sexto campo con mejor cifra de todo el campeonato español. A pesar de ello, el equipo sería décimocuarto en LaLiga si solo se contase el desempeño como local: 14 puntos conseguidos de 30 en disputa, ni tan siquiera la mitad.

El coliseo de la Avenida de Suecia ha jugado históricamente un papel fundamental para el equipo, pero la realidad es que la constantemente debilitada plantilla valencianista no le está consiguiendo sacar todo el jugo a tener de su lado a una de las masas sociales más numerosas el balompié español y un estadio con las condiciones arquitectónicas propicias para generar una gran presión ambiental. En el debe del equipo está mejorar esta faceta y aprovechar la gasolina que le brinda Mestalla.

Hoy por hoy, no obstante, las plataformas de oposición esgrimen que con todos los partidos que quedan por jugarse y teniendo en cuenta que el equipo no ha traducido en puntos la fortaleza de un estadio que ha rozado el lleno de forma habitual, la afición puede aportar más esos 19 minutos fuera del campo contribuyendo a generar una imagen de descontento que dé la vuelta al mundo e impulse a propiciar la marcha de Peter Lim que dentro de las gradas y más teniendo en cuenta que quedarán 70 minutos para apoyar a los jugadores. En la encuesta planteada por SUPER a sus lectores, la mitad piensa que afectará a los jugadores y la otra mitad que no tendrá ningún efecto. Más del 80 por cien, en todo caso, respondieron hace menos de semana que iban a secundar la protesta.

Recuperar el factor Mestalla

Para lograr la salvación el equipo debe volver a aprovechar el factor campo. La pasada temporada tampoco supo hacer del estadio un gran fortín (décimoprimer local), pero en otras campañas ha sido lo que le ha tenido alejado del desastre.

En la campaña de Albert Celades, por ejemplo, sumó cuarenta puntos por los 13 que consiguió como visitante. La temporada del gol de Miguel Tendillo para mantener la categoría el equipo lo ganó casi todo en casa en la segunda vuelta y fue la base de la remontada. Mestalla sigue no ha fallado al equipo y en las jornadas que quedan no se puede desaprovechar más.