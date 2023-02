El Valencia CF atraviesa una situación límite. Hasta tal punto que el club ya ha iniciado una búsqueda para contratar a un nuevo entrenador apenas una semana después de anunciar que Voro asumiría el banquillo tras el adiós de Gattuso. Tal y como ha informado SUPER, Vicente Moreno y Rubén Baraja son los favoritos, siendo el técnico de Masanasa el mejor colocado ahora mismo.

La directiva le ha visto las orejas al lobo definitivamente y estaría considerando contratar a un entrenador con más experiencia en los banquillos y, sobre todo, en situaciones comprometidas. Sin embargo, a Voro no le han comunicado que tenga las horas contadas. Por lo menos así lo confirmó el actual técnico en la rueda de prensa previa al partido frente al Athletic. “No estoy al corriente porque hago vida aquí. El club no me ha comentado nada. Mi trabajo es centrarme en lo mío y ellos no tienen por qué comentarme nada”, reveló.

Voro se mantuvo firme en su discurso de que él está en el cargo para aportar y entenderá cualquier decisión que tome el club: “Los acontecimientos han venido así. Madrid, Girona... la situación es la que es. A mí me da igual que salgan nombres, no me preocupa. En lo que no puedo aportar, ni un minuto para pensarlo. Lo más importante tras perder los dos partidos no hay otro objetivo que evitar el descenso. Así lo he hablado con los jugadores. Sabemos los partidos que quedan. En la diana, el puntito rojo es evitar el descenso. Todos en la misma dirección. No hay otra”.

Voro puso el foco en sacar los tres puntos mañana y recalcó que no será “un problema” si el equipo continúa sin levantar cabeza. “Yo no pienso en eso y el club no me ha comunicado nada. Si el club considera que puedo aportar, yo estoy para aportar soluciones y no seré un problema. Diferentes nombres que puedan salir, que el club tome la decisión. Mi foco es centrarme en el partido de mañana y en lo que podemos mejorar”, sentenció.