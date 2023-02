Otro mal trago para el Valencia CF y para su afición. El 11-F, día elegido para la multitudinaria protesta, ha terminado con una derrota dolorosa frente al Athletic. Los vascos remontaron el gol inicial de Samu Castillejo y dejan al equipo de Mestalla en puestos de descenso. Si hubo algo positivo en el equipo de Salvador González 'Voro' fue Hugo Duro. El delantero entró en el campo por la lesión de Edinson Cavani durante la primera mitad.

"Lo que sirve es ganar y estamos en una dinámica que parece que todo está cuesta arriba", ha dejado claro Hugo Duro ante los micrófonos de DAZN en la entrevista a pie de campo. El atacante del Valencia ha asegurado que "no tienen miedo", pero sí es consciente de que la reacción debe salir desde el vestuario.

Estas son todas las declaraciones de Hugo Duro

- Mejores sensaciones

“Las hemos mejorado pero no sirve de nada. Lo que sirve es ganar y estamos en una dinámica que parece que todo está cuesta arriba. El público está respondiendo, nosotros no. No sé qué más decir”.

- ¿Hay miedo?

“Miedo no. Somos una gran plantilla y no nos están saliendo las cosas. Al principio de temporada había partidos que generábamos menos que hoy y los ganábamos. Como te digo solo lo podemos cambiar los jugadores, nadie de fuera.

- ¿Cómo está Voro?

“El vestuario le respeta. Es una gran persona y le respetamos. Hay que ir todos unidos porque sino en estos momentos es difícil sacarlo”