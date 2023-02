Voro sobre su continuidad: "Si el club tiene que tomar la decisión, que la tome"

¿ENTIENDES LAS DECISIONES DEL CLUB?

"¿Quién decide mi futuro? No me corresponde a mí porque no es mi parcela. El club sabe qué decisión tiene que tomar y estará valorando cuál es la mejor. Estaba en otro cargo que no tiene componente deportivo ninguno y ahora sí. Por lo tanto si el club tiene que tomar la decisión, que la tome. He sido franco, lo he dicho desde el primer momento".