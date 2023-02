El Valencia Mestalla cayó en el Antonio Puchades frente al Olot, poniendo fin a la racha de 15 partidos consecutivos sin perder que habían impulsado al equipo a ocupar la primera posición del grupo tres de Segunda Federación. Vicente Esquerdo adelantó al filial en la primera parte, pero en la segunda mitad el equipo de Miguel Ángel Angulo se dejó remontar con goles de Busquets y Amagat.

El Mestalla saltó al césped del Puchades decidido a repetir la fórmula que le había colocado en lo más alto de la clasificación. De hecho en el minuto dos gozó de la primera aproximación en las botas de Alberto Marí, que no pudo abrir el marcador. Todo el peligro lo generaba el conjunto valencianista, que no encontró el gol hasta el minuto 31. Tras una gran combinación Javi Guerra disparó directo a poste. El rechace lo aprovechó Vicente Esquerdo para adelantar a su equipo en el marcador. Alberto Marí dispuso de otra ocasión clara antes del descanso para ampliar distancias en el electrónico, pero ayer no tuvo el día el goleador valencianista.

Tras el paso por vestuarios el Olot dio un paso al frente y sorprendió a un Mestalla que se vi o superado en varios tramos. El gol del empate llegó en el minuto 54 tras una gran jugada individual de Busquets, que superó a Emilio Bernad. Con el empate el Valencia volvió a recuperar el control que había perdido, pero no encontraba el camino del gol que le diera los tres puntos. Con el equipo volcado en busca de la victoria, el cuadro catalán aprovechó una contra para ponerse por delante. Fue Amagat en esta ocasión quien vio portería.

A la desesperada buscó el empate el filial, y lo rozó con Gustavo Maia y Tejón como protagonistas, pero el Olot resistió y sacó tres puntos de oro en casa del Mestalla, que pierde el liderato.