La elección del nuevo entrenador del Valencia no puede esperar más. El equipo está hundido en LaLiga en puestos de descenso a segunda y el club está obligado a tomar una decisión de forma urgente. Peter Lim tiene que elegir y, por encima de todo, acertar porque el margen de error no existe después de la salida de Gennaro Gattuso y la negligente apuesta de Voro González con toda la segunda vuelta del campeonato por delante. No hay más tiempo que perder. El nuevo técnico se decidirá en las próximas horas como siempre en Singapur.

El Director Técnico Miguel Ángel Corona y el Director Corporativo Javier Solís viajaron a Singapur, con escala en Munich, para reunirse con Peter Lim este lunes y abordar con urgencia el tema del banquillo. El Valencia de València ha peinado el mercado de entrenadores en los últimos días y pondrá dos nombres encima de la mesa en su reunión con el máximo accionista: Vicente Moreno y Rubén Baraja. Vicente Moreno Es la primera opción de Corona. El de Massanassa, que entrena al Al Shabbab de Arabia Suadí, conoce el equipo y LaLiga española (entrenó en 2022 al Espanyol) y encaja en los parámetros deportivos del club. El problema es que ha pedido un contrato largo de dos temporadas y media de duración. Este lunes está previsto que se retomen los contactos entre el club y el agente del futbolista. Su salida del club saudí es factible a nivel económica. La predisposición del técnico es total. Baraja Más facilidades ha puesto Rubén Baraja. El Pipo está dispuesto a coger el equipo ya si finalmente es el elegido. Así se lo hizo llegar a Corona en la reunión que mantuvieron recientemente en València. El vallisoletano ha seguido al Valencia desde la distancia y conoce a la perfección la entidad de su etapa de jugador y como técnico de las categorías inferiores. Se siente preparado. A su favor juega el peso de la historia y su capacidad de ser referente para el vestuario. En contra, su inexperiencia como cuerpo técnico de primera división. Nuno Vicente Moreno y Baraja son los favoritos de Corona, pero la última palabra será como siempre de Peter Lim. Ninguno de ellos es su preferido. La primera opción del propietario es Nuno Espírito Santo. El actual entrenador del Al Ittihad de Arabia Saudí mantiene una relación estrecha de amistad con Lim y ya sabe lo que es ser entrenador del Valencia en la era Meriton. El portugués fue su primera apuesta. El gran escollo para su fichaje son sus condiciones de salida. El Valencia debería hacer frente a una alta cláusula de rescisión que ronda los 5 millones. Corona ha viajado a Singapur por segunda vez en dos semanas. El Director Técnico se desplazó recientemente al despacho de Lim para abordar el cierre de mercado de fichajes. Entonces no se reforzó la plantilla. Ahora es obligado fichar un entrenador. Otro de los técnicos que ha sondeado en las últimas horas ha sido el ‘Tata’ Martino, como publicó ‘À Punt’. Peter decide. Lim arrastra al club al pozo más hondo de su historia