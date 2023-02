Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF sigue apretándole las tuercas a Peter Lim y a sus colaboradores necesarios. En este caso aporta un dato nuevo: “de una forma sorprendente la inversión del club en el nuevo Mestalla se ha incrementado en 50 millones de euros en los años de gestión de Peter Lim, cuando no se ha puesto un solo ladrillo en el estadio. Cuatro power points del arquitecto de cabecera no pueden justificar este sobreprecio, que ya no sólo afecta al área deportiva, en la que se han movido más de 1000 millones de euros y se pueden haber generado unas comisiones y gastos de traspasos superiores a los 400 millones de euros”.

Esta denuncia se suma a la que ha presentado hace unos días el líder de Marea Valencianista, quien pide ahora que Fiscalía, cuando abra la investigación, llame como testigos a los ejecutivos que ha tenido el club en estos años de chanchullos y mercadeo indigno. Miguel Zorío avisa “que los ejecutivos y empleados, tanto financieros como deportivos, que han tenido conocimiento de las presuntas ilegalidades cometidas por el equipo de Peter Lim y Jorge Mendes en el Valencia CF, si quieren evitar su responsabilidad penal, deben colaborar con la investigación y con el valencianismo. Es imposible que estos movimientos de arquitectura financiera se puedan hacer en un club de fútbol sin el conocimiento de los ejecutivos de primer nivel de los respectivos departamentos. Hay que recordarles que Fabián Ayala ya denunció sobreprecios en las compras y ventas de jugadores en la época de Salvo, Nuno, Mendes y Lim. Por eso me pongo a su disposición para hacer llegar a fiscalía la documentación que avale sus denuncias anónimas, a través de nuestra cuenta de twitter @mareavcf. Es fundamental que los ejecutivos piensen no sólo en el Valencia CF, si no también en su responsabilidad penal, en este caso de vaciado sangrante de las cuentas del club”. Denuncia ante la Fiscalía Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, presentó hace 10 días en el registro de Fiscalía Anticorrupción de Valencia, una detallada denuncia con Peter Lim, Amadeo Salvo, Layhoon, Anil Murthy, Jorge Mendes y el resto de implicados en los presuntos y gravísimos delitos expuestos, que van desde la falsedad contable, pasando por la apropiación indebida, administración desleal, corrupción entre particulares y una ristra de delitos societarios cometidos por Meriton Holdings y sus marionetas ejecutivas. Es la primera vez que Peter Lim es denunciado como administrador de hecho del Valencia CF, figura que recoge el código penal español. Son múltiples las declaraciones públicas de los dirigentes corporativos y deportivos del club, en las que se dice que ninguna de estas operaciones se hace sin el ok de Peter Lim. El último ejemplo es el viaje de Corona y Solís a Singapur en el día de hoy para que le digan quien será el nuevo entrenador del Valencia CF.