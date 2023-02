Si hay dos figuras que representan los valores del mejor Valencia de la historia son Rubén Baraja y Carlos Marchena. Ambos fueron dos pilares fundamentales de aquel conjunto que vivió una época de éxitos, se alzó con un mítico ‘doblete’ y con el trofeo de mejor equipo del mundo. Futbolistas comprometidos, con un gran sentimiento de pertenencia, un espíritu competitivo altísimo y que no se arrugaron a la hora de rivalizar con equipos galácticos o que les doblaban en recursos. Con el ‘5’ y el ‘8’ a la espalda se sitúan como absolutas leyendas en el imaginario colectivo del exigente y apasionado pueblo de Mestalla.

Ambos llegaron a principios de siglo y vivieron la década de mayor crecimiento de la entidad. Con la gasolina de la Copa de La Cartuja y las dos finales de UEFA Champions League (Baraja jugó una de ellas, la última contra el Bayern), el club pasó a otro nivel al colocarse con los mejores ganando dos ligas y una Supercopa de Europa, siendo favorito en algunos de los estadios más imponentes del Viejo Continente. En aquel combinado el ‘Pipo’ era, custodiado por David Albelda, el auténtico motor del equipo: personalidad, despliegue físico, capacidad de mando y muchísima llegada desde segunda línea hicieron del vallisoletano un futbolista de culto.

Unos metros más atrás estaba el defensor andaluz, que junto con Roberto Fabián Ayala formó una de las duplas más icónicas que han vestido la blanquinegra. Contundencia, liderazgo, pericia táctica y buena salida de pelota le llevaron a convertirse en uno de los capitanes del equipo y también uno de los hombres de confianza tanto de Luis Aragonés como de Vicente del Bosque en la Selección Española que acabaría por convertirse en campeona de Europa y del mundo.

Números legendarios de Baraja y Marchena

Los dos jugadores están entre los 40 con más partidos de la historia de la entidad. Baraja es el 21º con un total de 403 encuentros en los que cosechó 201 victorias, 105 empates y 97 derrotas marcando 67 goles. Por lo que respecta a Marchena es el 36º con 307 choques de los que ganó 180, empató 89 y cayó derrotado en 90, anotando 14 goles. Ambos suman cinco títulos en su palmarés con el club (dos ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey).

Salvación de 2008

La situación más cercana a la actual que han vivido pasó en 2008. Ronald Koeman apartó a tres líderes como Santiago Cañizares, Albelda y Miguel Ángel Angulo, generando un clima muy complicado en Mestalla y en el vestuario. Ahí ambas figuras emergieron con más fuerza y liderazgo que nunca. A lo largo de los años se ha hablado mucho de la autogestión del equipo en partidos como la final de la Copa del Rey en la que ambos fueron figuras clave. También dieron la cara para ayudar a Voro González a solventar el lío en el que se vio envuelto el equipo en el tramo final de temporada cuando peligró la categoría. No son situaciones comparables, especialmente porque en aquella plantilla había futbolistas de la talla de David Villa, David Silva o Juan Mata, pero el equipo tuvo que salir de un bloqueo mental que le acercó al abismo y ahí Marchena y Baraja ejercieron una capitanía valiente para ayudar a lograrlo.

Un vínculo con Mestalla

A pesar de que no se criaron en la cantera del Valencia, el desarrollo de sus carreras les llevó a forjar un vínculo con el club y con el valencianismo porque es el club en el que más partidos han jugado y con el que más títulos han ganado. Siempre que han regresado a Mestalla se les ha recibido con sonoras ovaciones y siempre han tenido palabras de cariño para la entidad blanquinegra. Baraja se retiró en 2010 y salió a hombros del Coliseo de la Avenida de Suecia. Sobre porque no alargó más su carrera, su respuesta fue muy clara: "Mi despedida de Mestalla me marcó mucho, no iba a poder ponerme otra camiseta después de aquello", señaló el Pipo.

También Marchena, que no se retiró en Mestalla, ha mostrado siempre su amor por el combinado blanquinegro. En el partido de las leyendas que se organizó en el año del Centenario fue, de hecho, uno de los futbolistas más ovacionados por el público.