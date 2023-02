Santiago Cañizares opinó en Tiempo de Juego, en la Cadena COPE, de la elección final del Valencia CF para su banquillo: Rubén Baraja. Su excompañero, acompañado de Marchena -con el que también coincidió hace unos años defendiendo la camiseta del equipo de Mestalla, se enfrenta al reto de la salvación con un equipo hundido anímicamente y en un contexto de crisis total a nivel institucional para el club.

Cañizares destacó el "compromiso" de sus excompañeros aunque alertó: "Deben saber que van a estar solos para dirigir este barco". Para el exguardameta, tal y como apunta RadioTaronja en su cuenta de Twitter donde recoge sus declaraciones, este hecho puede ser incluso "bueno porque desde luego más de fútbol, más de gestión y más de compromiso con el Valencia que los singapurenses tienen".

🗣️ CAÑIZARES, en @partidazocope: «Hay gente que se pregunta por qué algunas leyendas del Valencia no se pronuncian contra Meriton. Aquí tenemos el porqué: hay muchas leyendas interesadas en trabajar en el Valencia aunque esté PETER LIM. Y no es una crítica, sino una realidad». — Radio Taronja (@RadioTaronja_) 15 de febrero de 2023

Ahora bien, Cañizares también quiso destacar una reflexión. "No es una crítica, sino una realidad", manifestó. Para el manchego, existe una serie de "leyendas" que no están criticando a Meriton - ni lo han hecho en los últimos meses- por interés. "Hay gente que se pregunta por qué algunas leyendas del VCF no se pronuncian contra Meriton".

"Aquí tenemos el porqué", asegura. "Hay muchas leyendas interesadas en trabajar en el Valencia aunque esté Peter Lim", añade. En este sentido, Cañizares quiso destacar que no fue el club el que buscó a Baraja sino el 'Pipo' el que, en su situación -parado desde 2020- se ofrece al club. "Está encantado. Ha sido su representante el que lo ha ofrecido al club".