“Damos la bienvenida a una leyenda”, empezó en su discurso Miguel Ángel Corona para presentar a Rubén Baraja como nuevo entrenador del Valencia. El máximo responsable deportivo del equipo aseguró que la de Baraja fue siempre su prioridad número 1: “Hago un trabajo de profundizar en la elección del entrenador. Luego un análisis para decir trasladar en Singapur cuál es mi prioridad. Llevaba varios candidatos pero el número uno era Baraja. Así se lo transmití al máximo accionista. No me he reunido con otro entrenador al margen de Rubén Baraja”, señaló Corona, muy señalado en las últimas fechas ante la grave crisis del equipo.

Corona relativizó una de las objeciones más comentadas a la contratación de Baraja, como es no haber entrenado todavía en Primera. Un caso que comparó con el de otros técnicos que se estrenaron noveles en clubes en los que antes fueron ídolos: "Hay miles de casos donde sin entrenar en Primera han tenido éxito. Por ejemplo Xavi, Zidane o Simeone que entrenó en Italia. Es más importante el mensaje y la capacidad”. Preguntado por el cónclave con Peter Lim, Corona lo calificó de “reunión muy directa” en la que se abordaron los puntos de la crisis: “Primer punto fue lo que le estaba pasando al equipo. Segundo las posibles soluciones y una de ellas era cambiar el entrenador. Lim se mostró muy contento, muy entusiasmado cuando le presenté la hoja y la valoración de Baraja. Ahí es cuando llamamos a Rubén". El discurso de Baraja hará fuerte a la plantilla Corona, en cambio, no mostró “arrepentimiento” por haber apostado en primera instancia por Voro. “Pensaba que iba a ser lo mejor. Se han dado resultados negativos y empezamos a sentir cosas negativas en el día a día. Por ello tomamos la decisión de cambiar de entrenador”. No obstante, calificó de “magnífico” el trabajo realizado por el técnico de l’Alcúdia, al igual que el de su staff. “Lamentablemente no se han podido dar los resultados y era lo que necesitamos. A veces no se dan porque la dinámica es negativa. Ese ha motivado cambiar de entrenador”. Corona defendió su gestión de la crisis a pesar de haber ratificado en el plazo de dos semanas a dos técnicos, Gennaro Gattuso y Voro González, que ya han dejado el cargo: “La situación del equipo en la tabla no viene marcada por estos últimos 15 días. Es por el trabajo de la temporada. Es verdad que el 29 de enero ratificamos a Gattuso. Queríamos tener estabilidad pero tuvimos que reaccionar después de la conversación que mantuvimos con él. Y con Voro no se obtuvieron resultados". Te puede interesar: Valencia CF "Entrenar al Valencia CF es el sueño de mi vida" Valencia CF Baraja habla sobre su continuidad la siguiente temporada A Corona, además, se le cuestionó sobre el déficit estructural que padece el Valencia, con una toma de decisiones siempre dependiente del sí final de Peter Lim con reuniones presenciales en Singapur: “La armonía con Gattuso siempre fue así, con una transparencia absoluta. Hemos trabajado bien estas dos semanas con Voro, también. Esta es la misma plantilla que compitió de maravilla en agosto. Nos ha caído el rendimiento desde noviembre. Estamos en un mal momento en la tabla y estamos comprometidos en cambiar la situación". Por último, dado que la vinculación de Baraja es solo de cuatro meses y medio, a Corona se le pidió si el técnico tendrá voz en temas como las renovaciones de jugadores: “Tendremos feedback diario”, señaló. “Sabré lo que opina de ellos. Si en el futuro queremos acometer alguna operación que implique la próxima temporada, le preguntaremos su opinión porque es nuestro entrenador”.