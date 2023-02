El pasado 29 de enero, tras la derrota del Valencia CF ante el Valladolid (1-0), Gennaro Gattuso fue ratificado en su cargo. Tanto Layhoon como Miguel Ángel Corona, director técnico del conjunto de Mestalla, consideraron oportuno aguantar al italiano pese a la peligrosa dinámica deportiva que ya acercaba al equipo al descenso. Era cuestión de tiempo que acabara pisando los puestos rojos en la clasificación.

La confianza en el técnico estaba, teoricamente intacta. Un día más tarde fue el propio míster el que decidió dar el paso y abandonar al equipo. El Valencia CF apostó por Voro como sustituto pero esta vez la fórmula no funcionó y tras tres derrotas en tres partidos llegó la decisión de firmar otro entrenador, Rubén Baraja.

En la rueda de prensa del 'Pipo', Miguel Ángel Corona ha explicado cómo vivieron aquellos días y qué les llevó a tomar cada una de sus decisiones. Sin autocrítica, el empleado valencianista ha expresado que tomaron la decisión convencidos -ratificar a Gattuso- para evitar "vaivenes" en el equipo y que no se equivocaron apostando por Voro. Cuestión exclusivamente de "dinámica" y de que esta vez todo lo sale mal a un equipo que "estaba mejorando".

En su explicación, Corona ha dejado claro que no considera que "la situación del equipo actualmente en la tabla venga marcada por lo que ocurrió estos quinces días -Gattuso, Voro, Baraja-" y que "si estamos así es por la situación de toda la temporada. Para más tarde referirse de nuevo a la salida de Rino. "El 29 se ratificó a Gattuso porque creíamos en la estabilidad, no queríamos vaivenes y luego pasó lo que pasó".

La nula autocrítica de Meriton

Otro periodista puso contra las cuerdas, más tarde, a Miguel Ángel Corona. Esta vez y para ganar tiempo de reacción, el director general se apuntó las diferentes ideas que le cuestionaban la nula capacidad de autocrítica que se detecta del entorno Meriton.

"Parece que escuchándole todo vaya bien"

"No, no, no. No va bien"

Ahora, pese a reconocer que las cosas no salen bien, de nuevo Corona tuvo buenas palabras para destacar el trabajo estructural del Valencia CF. "Con Gattuso tuvimos siempre armonía y trabajamos con una transparencia máxima y total. No creo que él dijera aquí lo contrario. Se trabajó con transparencia y armonía. Estas dos semanas se han trabajado bien, lo creo firmemente. Que no vengan resultados no creo que sea trabajar mal".

Por si fuera poco, el director técnico sacó más tarde pecho al recordar que "la plantilla hoy por hoy es la misma que en septiembre enamoró a nuestros aficionados y que en octubre obtuvo buenos resultados". Se le olvidó analizarlos: en octubre, una victoria en siete partidos (ante Osasuna, 1-2). El resto, tres empates y dos derrotas. "A nuestro actual entrenador le gusta. Esto no quiere decir que todo vaya bien, solo hay que mirar la situación. Estamos tomando decisiones para ir a mejor".