Ya presentado Rubén Baraja como primer entrenador del Valencia CF, no ha pasado desapercibido su cariño y recuerdo por el club de Mestalla. Durante los 10 años que vistió la camiseta del murciélago, ahora se ha ganado la oportunidad de defender los colores del Valencia de nuevo, pero desde el banquillo.

Como él mismo ha dicho: "Para mí entrenar al Valencia es el sueño de mi vida", el objetivo principal desde que empezase a entrenar ha sido el de acabar algún día en el banquillo blanquinegro. "Volver a casa para mí es un gran honor", ha continuado, recordando que la mitad de su vida la ha pasado en la ciudad del Turia, además de que sus hijos han nacido en València... "estoy en esta situación por sentimiento y corazón".

El 'Pipo' ha reconocido ser "un valencianista más", aunque ahora como entrenador. "Yo soy uno más de ellos. He venido con mi pase a ver al equipo. He disfrutado del paso del tiempo y de los buenos momentos, como la Copa de Sevilla. A mí me gustaría que los jugadores sintieran lo que yo sentí por serlo. Es algo único".

El que fuese capitán de un histórico Valencia, portado el '8' a la espalda, ha echado la vista atrás al día de su retirada en Mestalla, con el público coreando su nombre y un enorme 'PIPO' se escribía en el césped de Mestalla. "Desde aquel día en el que me despedí, desde ese día... lo que yo sentí en ese momento cuando dejé de jugar en el Valencia CF... porque tenía posibilidades de seguir jugando, pero sentí que era el momento de irme en un momento bonito", ese valencianismo es lo que quiere transmitir Baraja a los jugadores de la actual plantilla.

El nuevo míster ha aprovechado el momento para mandar un mensaje de unión y de apoyo a la afición. "Quiero jugarme el momento con el Mestalla que yo conozco detrás. Ese Mestalla te alienta, te empuja, te hace ganar partidos. En 2008 la gente nos llevó en volandas a la salvación. Necesitamos a la afición".

Preguntado por si tiene miedo de asumir esta situación en este momento, ha despejado toda duda. "Para mí estar aquí es un privilegio. Miedo de qué. Me dan la posibilidad de entrenar a mi equipo, estoy en mi casa, tengo a mi gente, tengo a mi público y me dan la posibilidad de entrenar en Primera División".

Baraja se ha reencontrado con Paterna, ciudad deportiva desde su etapa de jugador, como cuando fue técnico del juvenil en su primera etapa como entrenador. "Una gran emoción porque te reencuentras con un montón de gente que ha trabajado en el club y que te han visto tu carrera deportiva. Buenos trabajadores, gente que suma y sigue en el club. Que te recuerdan con cariño y respeto por todo lo que he conseguido. Ha sido bonito, vuelvo a casa. Desde el utillero, hasta el fisio, la persona que nos abre la puerta cada día. Son muchas emociones las vividas desde el momento en el que me he despertado. Ha sido especial".

El reto que tiene por delante es mayúsculo, como lo fue en su momento cuando ayudó a salvar al equipo en 2008, cuando la camiseta pesaba. "El Valencia es un club muy grande en todos los sentidos, con una exigencia muy alta y nuestros aficionados nos exigen porque la historia del club es la que es y la que nos hemos ganado durante años", ha comentado el Pipo, convencido de que el club finalmente va a salvar la categoría. "El Valencia debe tener la entidad suficiente como para salir de esta situación".