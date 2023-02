Rafa Benítez y su 4-4-2 es, sin duda alguna, uno de los grandes referentes tácticos para Baraja y Carlos Marchena. El técnico madrileño ve «capacitados» a sus exjugadores para sacar al Valencia de la zona de descenso a segunda.

«Ojalá Baraja y Marchena reviertan la situación porque merecen estar más arriba», decía en Onda Cero. Benítez también explicó en El Larguero de la Ser que la opción de su regreso a Mestalla ha existido «en alguna ocasión», pero que necesita «una estructura» para trabajar, dejando entrever que con Peter Lim no se dan las condiciones deportivas para que pueda hacer un buen trabajo en el Valencia. «Pongo el ejemplo de Fernando Alonso. Si no le dan los medios, no se le puede cuestionar», explicó.