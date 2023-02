El Valencia CF se prepara para afrontar el desafío de eludir el descenso a Segunda División. Ya con Rubén Baraja al mando, el conjunto de Mestalla trabaja para que en Getafe se firme un punto de inflexión que permita al equipo empezar a mirar hacia adelante con algo más de optimismo. El encuentro será el lunes, un factor que le ha venido bien para tener más días de preparación con el nuevo técnico y que le concede la ventaja de ir al Coliseum con la ‘ventaja’ de saber qué han hecho todos sus rivales, pero también con la presión añadida de los resultados que cosechen.

Ahora mismo el conjunto blanquinegro arranca la jornada a un punto de la salvación, que la marca el RCD Espanyol y tiene a tiro a varios rivales, mientras que el Getafe le persigue muy de cerca -tan solo tiene un punto menos-, por lo que se presenta como una fecha clave a nivel deportivo y también anímico. Independientemente de lo que hagan los rivales, el conjunto azulón es junto al Valencia CF el único equipo que no ha sido capaz de ganar en todo el año 2023, por lo que los valencianistas no pueden ‘relanzar’ a otro rival como ya hicieron con el Real Valladolid. Caer a la penúltima posición, además, sería un ‘palo’ muy gordo para un grupo que lleva una racha de un punto de los últimos 21 y que precisamente ha cambiado de entrenador para empezar a escalar puestos, no para hundirse y verse más lejos.

Lo cierto es que la jornada es ciertamente propicia para que el Valencia salga de los puestos de descenso. No puede fallar, eso está claro, pero sus rivales por la permanencia tienen en su mayoría encuentros complicados.

En la jornada de sábado el Celta de Vigo se juega la escapada en el campo de la Real Sociedad. La mejoría celeste de la mano de Carlos Carvalhal es evidente y por esta senda no parece que vaya a pasar apuros, pero en Anoeta se juega meterle una distancia de seis puntos al descenso o seguir mirando por el retrovisor. Los donostiarras son favoritos.

El siguiente encuentro también se vivirá con mucha atención desde Mestalla. El Real Valladolid visita el Benito VIllamarín también con la oportunidad de abrir brecha con el descenso. El conjunto blanquivioleta tenía una dinámica muy mala hasta que recibió la visita del Valencia, desde entonces ha sumado siete puntos de nueve y quiere confirmar su buen momento. El Betis es favorito por entidad, plantilla y localía, pero a pesar de haber ganado al Almería la pasada semana le está costando llevarse los partidos.

El domingo, por otra parte, habrá dos encuentros clave: el primero será la visita del Espanyol, rival que supera al Valencia en un punto, al Elche CF. De ese partido los ilicitanos pueden salir muertos o aferrándose a sus últimas opciones, pero el resultado que más interesa sería una derrota espanyolista. Los de Diego Martínez están también en crisis. El día lo cerrará el Cádiz, que está muy vivo tras su última victoria, en casa del líder: el FC Barcelona, también favorito para llevarse los puntos. De entrada el primer resultado fue favorable a los intereses valencianistas, ya que el Almería perdió en su visita a Montilivi.