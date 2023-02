Primer partido y primera final. Nunca un debut fue tan dramático. Rubén Baraja se estrena en el banquillo del Valencia en un encuentro a vida o muerte. El Pipo arranca el reto deportivo más difícil de su carrera como entrenador con la obligación de provocar un cambio urgente en el equipo. Todo lo que no sea ganar en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe será un drama por la presión de los rivales directos en la clasificación y de un calendario que asusta con la Real Sociedad, el Barcelona, Osasuna y el Atlético de Madrid en el horizonte. LaLiga no espera a nadie. Evitar el descenso a segunda división pasa por empezar a sumar los tres puntos de Getafe. El punto de inflexión es ahora o nunca.

El valencianismo se aferra al ‘efecto Baraja’ como único y último clavo ardiendo para mantener la categoría y salvar una temporada que cada semana que pasa se parece más en datos y sensaciones a la del fatídico descenso del 86. Peter Lim ha condenado al equipo a la ruina con una toma de decisiones a cual peor. Desde la confección negligente de la plantilla en verano y el abandono a Gennaro Gattuso hasta la apuesta «hasta final de temporada» por Voro y la negativa a reforzarse en el mercado de invierno. Ya no queda margen de error después de tanto despropósito. Solo Baraja puede parar la caída libre de este Valencia en puestos de descenso a LaLiga SmartBank por culpa de una racha insostenible de 1 punto sobre 21 que lo convierten en el colista del campeonato después del Mundial. Para recordar la última victoria hay que remontarse al 10 de noviembre contra el Betis. No se puede hacer peor.

Baraja avisa: «De aquí no vamos a salir ni en uno ni en dos partidos». Pero la reacción no puede esperar. Otra derrota alimentaría las dudas de los jugadores y pondría la capacidad de Baraja y Marchena en entredicho desde el primer día. Un escenario demasiado peligroso que el Valencia no se puede permitir. Tampoco el Pipo. El vallisoletano ha intentado en sus cuatro únicos entrenamientos tocar la emoción de los jugadores y transmitir un plan deportivo claro y directo. Pensar como colectivo, minimizar errores y ser compactos creciendo desde atrás son las prioridades.

Mejorar no es suficiente. El Valencia necesita ganar para reforzar el ‘efecto Baraja’, salir de los puestos de descenso y mirar con menos miedo al futuro. Una cosa está clara. Los rivales directos no lo van a poner fácil. El Espanyol ganó un mes después, el Celta de Vigo arañó un punto de oro en San Sebastián, el Sevilla sumó en Vallecas y, aunque perdió, el Valladolid demostró estar muy vivo poniendo en aprietos hasta el último minuto al Betis en el Villamarín. Por no hablar de un Girona y un Mallorca que golean sin contemplaciones y están en otra dimensión. El Valencia saldrá de los puestos de descenso si gana al Getafe de Quique Sánchez Flores. El problema es que el equipo solo ha conseguido la victoria cinco veces esta temporada (solo una a domicilio) y en ninguno de sus desplazamientos dejó la portería a cero. Baraja es la única esperanza.