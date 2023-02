Quique Sánchez Flores, que reconoció sentirse contra las cuerdas por la preocupante dinámica del Getafe, tuvo un mensaje de cariño para Rubén Baraja en la previa al debut del 'Pipo' -a quien dirigió hace unos años en Mestalla- en el Coliseum.

"Le tengo muchísimo cariño. Fue un grandísimo profesional durante tres años conmigo como jugador. Nos aportó mucho. Tuvimos muchas conservaciones de fútbol. Ya se interesaba por cosas de los entrenadores. Les tengo mucho cariño tanto a él como a Carlos (Marchena, segundo entrenador del Valencia). Son chicos que nos dieron mucho, grandes profesionales", manifestó.

También tuvo un recuerdo el míster para la afición del Valencia CF, que tan mal lo está pasando por la compleja situción deportiva e institucional que está pasando el club y recordó su paso por la ciudad de València.

"Cuando llegas muy niño con 19 años, te vas hecho un hombre con 29, juegas unos 400 partidos y te abren camino para ser alguien en la vida... Además, no solo profesionalmente, sino que te dan valores para ser alguien en la vida como un buen padre, un buen hijo o un buen hermano y eso es lo más importante. Yo me he criado en Valencia y a los valencianistas les estaré agradecido de por vida siempre", finalizó.