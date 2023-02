Rubén Baraja recurrió a una idea que ya expuso en su rueda de prensa de presentación para hacer un análisis de la situción actual del vestuario. Si bien reconoció en diversas ocasiones que ve "predisposición" interna y "ganas de cambiar la situación" en sus chicos, recordó que lo principal para salir de una situación tan preocupante como la actual con el descenso es "asumirla tal y como es".

El vestuario tiene que ser consciente de la dificultad del reto y del objetivo real: salvar la categoría. A partir de ahí, es momento de trabajar y de ir día a día. "Yo pienso en el partido de mañana. Yo no pienso más allá y me centro en el partido de mañana, que vamos a competir. Si consigo ganar la situación a nivel de confianza y tranquilidad se puede dar", dijo el 'Pipo' al ser cuestionado sobre el bloque de la plantilla y la necesidad de ganar cuanto antes para salir del bache en medio de un calendario que se presenta con curvas.

"De aquí no vamos a salir ni en uno ni en dos partidos. Tenemos que estar preparados para sufrir y tenemos que tener una fortaleza mental brutal para salir. Esto no es magia, ganar cinco partidos seguidos. Si llevas 22 partidos y has ganado 5 debes entender que esto no va a ser fácil", argumentó el nuevo entrenador del Valencia CF.

Por último, y como ya defendió en la presentación en Mestalla, lanzó un mensaje para la afición. "Es importante ceñirse al camino. Queremos que en este camino estén con nosotros nuestros aficionados".