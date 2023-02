Rubén Baraja ha descartado a Thierry para la visita del Valencia a Getafe. El portugués, tal y como ha comentado el preparador, ha completado una semana alternando sesiones con el grupo y otras al margen porque sigue recuperándose de una lesión en el recto anterior.

El 'Pipo' ha avanzado que al no estar todavía al cien por cien prefiere no arriesgar y que no se queda "tranquilo" metiéndole en la convocatoria por no jugársela a tenerlo en el banquillo y meterlo.

"Thierry ha completado la semana con momentos de hacer parte del trabajo y parte no. Con estas lesiones hay que tener cierto cuidado. Yo no estaba tranquilo con el tema de incluirlo dentro de la convocatoria. Si lo tienes disponible siempre vas a querer tenerlo jugando. La semana que viene ya completará semana de entrenamiento y podrá participar en el partido del sábado", ha manifestado.